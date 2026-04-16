«Καρατόμηση» εξπρές του διοικητή της ΕΥΠ στα Ιωάννινα

Την απομάκρυνση του διοικητή της ΕΥΠ στα Ιωάννινα ανακοίνωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας σε ταξίδι εξπρές που πραγματοποίησε στην περιοχή.

Ο Θεμιστοκλής Δεμίρης βρέθηκε στα Ιωάννινα για ελάχιστες ώρες. Χωρίς περιττά λόγια ανακοίνωσε την απομάκρυνση του επικεφαλής το τοπικού κλιμακίου, ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού.

Εδώ και καιρό υπήρχαν ψίθυροι για χειρισμούς που δεν άρμοζαn στον ρόλο του, σύμφωνα με το Epirusgate.

Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Διοικητής της ΕΥΠ επέλεξε να επιληφθεί προσωπικά του θέματος, αντί για μια τυπική υπηρεσιακή αλληλογραφία, καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που είχε ανακύψει.

Η αναφορά Μητσοτάκη στον φόβο Ανδρουλάκη για τις εκλογές και στον επερχόμενο Τσίπρα (video)

Η Νατάσα Παζαΐτη γιόρτασε τα γενέθλιά της – Τα πόσα έκλεισε

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη