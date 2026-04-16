Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

Στο πλέον αγαπημένο νησί – ακόμα και πάνω από τη Σύμη και στη Σκιάθο – είναι πλέον για τον Γιώργο Παπανδρέου η Κρήτη.

Όχι μόνο γιατί επί δεκαετίες ήταν το «πράσινο» νησί και το πιο ισχυρό κάστρο του ΠΑΣΟΚ και των Παπανδρέου, αλλά και επειδή ο πρώην πρωθυπουργός έχει ισχυρούς προσωπικούς δεσμούς, ιδίως στο Ρέθυμνο. Στο οποίο συχνά ο ίδιος, όπως και ο γιος του κάνουν ολιγοήμερες αποδράσεις ή και μακρές καλοκαιρινές διακοπές.

Άλλωστε ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου έχει μία κόρη, αλλά και επαγγελματικές δραστηριότητες στην Κρήτη (στο Ηράκλειο).

Ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε τις μέρες του φετινού Πάσχα στο Ρέθυμνο, απολαμβάνοντας σε οικογενειακό και στενό φιλικό κύκλο την ανάπαυλα της Ανάστασης. Βοηθούντος μάλιστα και του καλού καιρού, είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί και χωριά του νότιου Ρεθύμνου, όπως τον Πλατανέ, την Τριόπετρα, το Σπήλι, ενώ βρέθηκε στο Άρωμα Αγκουσελιανά και το Κουρτελιώτικο Φαράγγι. Τίμησε δε τη γνωστή ταβέρνα ‘Όθωνας” στο κέντρο της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου.

Μάλιστα την Τρίτη το απόγευμα και αφού προφανώς… χωνεύτηκαν και τα λουκούλλεια πασχαλινά γεύματα, – για τα οποία φημίζεται η Κρήτη – συναντήθηκε με μεγάλη παρέα παλιών και νέων συντρόφων από όλες τις τάσεις του ΠΑΣΟΚ – οι περισσότεροι επιφανή και δραστήρια στελέχη της αγοράς.

Στο ξενοδοχείο (RG Village στη Νέα Μαγνησία) που βρέθηκαν είχε γίνει και το διεθνές συμπόσιο της Σύμης το 2023, οπότε η συζήτηση είχε και ανάλογες εμπνεύσεις και αφορμές, ενώ αναλύθηκαν και τα νέα δεδομένα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, μετά το πρόσφατο συνέδριο.

Συζητήθηκαν επίσης και οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, υπό τη σκιά των διαφόρων σκανδάλων που ταλανίζουν την κυβέρνηση και φέρουν την κεντροαριστερά και τον προοδευτικό χώρο μπροστά σε νέες προκλήσεις για την παρουσίαση εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης για τη χώρα. Άλλωστε ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε αναλυτική και επεξεργασμένη πρόταση για τα μεγάλα ζητήματα, που αφορούν τη θέση της χώρας στο ταραγμένο διεθνές περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε και η δυσμενής συγκυρία που διαμορφώνεται μετά τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο.

Συζητήθηκαν επίσης το Κυπριακό, τα εξοπλιστικά, τα θέματα της ενέργειας και της ακρίβειας, που παραμένει εφιάλτης για τους πολίτες.

