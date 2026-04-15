ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 15:31
15.04.2026 13:17

ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα «σπάσει» τη «γραμμή» ο Βορίδης;

15.04.2026 13:17
Όπως είναι γνωστό, και οι 11 βουλευτές της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν ταχθεί υπέρ της άρσης της ασυλίας τους από την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα συνεδριάσει για το θέμα στις 28 του μήνα.

Όπως επίσης είναι γνωστό, πολλά μέλη της Κ.Ο. της ΝΔ έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για αυτή την προσέγγιση και ζητούν η κάθε περίπτωση να εξεταστεί χωριστά και η ασυλία να αρθεί ή να μην αρθεί, ανάλογα με τα στοιχεία, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης καθίσταται σαφές ότι δεν θα τεθεί ζήτημα κομματικής πειθαρχίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ενδιαφέρον έχει η στάση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος – ως γνωστόν – είχε απαλλαγεί από τη Βουλή, όταν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούσαν την παραπομπή του σε προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων (μαζί με τον Λευτέρη Αυγενάκη).

Οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην υπουργό ή να ψηφίζει κατά περίπτωση ή να επιλέγει ακόμα και το δρόμο της αποχής. Σίγουρα, πάντως, η στάση του θα αποτελέσει αντικείμενο… μελέτης.

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι να μην δώσει όπλα στο Ιράν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρώπη μπροστά στην «ιστορικότερη» ενεργειακή κρίση – Οι εκτιμήσεις Κ. Πιερρακάκη στο CNBC (video)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νομοσχέδιο για ΑΠΕ: Ενστάσεις από την Ένωση για την Αιολική Ενέργεια – Λάθος οι χρόνοι αδειοδότησης, απουσία μέτρων εφαρμογής

ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών από το πλοίο «Blue Star Patmos» – Τι ζητούν για τον αφθώδη πυρετό

TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

ΕΛΛΑΔΑ

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Ευαγγελισμό με διάχυτο εγκεφαλικό ανεύρυσμα ο Γιώργος Μυλωνάκης - Υποβλήθηκε σε εμβολισμό, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Photo/Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 15:31
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι να μην δώσει όπλα στο Ιράν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρώπη μπροστά στην «ιστορικότερη» ενεργειακή κρίση – Οι εκτιμήσεις Κ. Πιερρακάκη στο CNBC (video)

