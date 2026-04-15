ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα «σπάσει» τη «γραμμή» ο Βορίδης;

Όπως είναι γνωστό, και οι 11 βουλευτές της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν ταχθεί υπέρ της άρσης της ασυλίας τους από την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα συνεδριάσει για το θέμα στις 28 του μήνα.

Όπως επίσης είναι γνωστό, πολλά μέλη της Κ.Ο. της ΝΔ έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για αυτή την προσέγγιση και ζητούν η κάθε περίπτωση να εξεταστεί χωριστά και η ασυλία να αρθεί ή να μην αρθεί, ανάλογα με τα στοιχεία, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης καθίσταται σαφές ότι δεν θα τεθεί ζήτημα κομματικής πειθαρχίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ενδιαφέρον έχει η στάση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος – ως γνωστόν – είχε απαλλαγεί από τη Βουλή, όταν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούσαν την παραπομπή του σε προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων (μαζί με τον Λευτέρη Αυγενάκη).

Οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην υπουργό ή να ψηφίζει κατά περίπτωση ή να επιλέγει ακόμα και το δρόμο της αποχής. Σίγουρα, πάντως, η στάση του θα αποτελέσει αντικείμενο… μελέτης.

