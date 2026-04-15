Ο Λαζαρίδης και τα… νομικά

Με τον χαμό που γίνεται με το πτυχίο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, και τη θητεία του ως επιστημονικός συνεργάτης στο υπουργείο Παιδείας, το 2007, η στήλη αποφάσισε να ρωτήσει κάποιον νομικό, σχετικά με τις απαιτήσεις της αντιπολίτευσης για επιστροφή χρημάτων και άλλες νομικές διαδικασίες.

Αυτό στο οποίο συνέκλιναν δύο έμπειροι δικηγόροι που ρωτήθηκαν σχετικά είναι ότι, αν είχε τελεστεί κάποιο αδίκημα, αυτό πλέον έχει παραγραφεί, όπως και πιθανές αξιώσεις του Δημοσίου. Όχι, για το αν ο Μ. Λαζαρίδης προσλήφθηκε τότε επειδή ήταν… ωραίος, δεν έχει άποψη ο νόμος…

