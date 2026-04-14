Επιμένει στην αποπομπή Λαζαρίδη η αντιπολίτευση μετά τα όσα είπε στο Open: «Αμετανόητος και αλαζόνας σε ζωντανή μετάδοση»

Σφοδρά πυρά κατά του Μακάριου Λαζαρίδη και τη ΝΔ εξαπέλυσαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τα όσα είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στο Open.

«Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά με βάση την ισχύουσα “Νεοδημοκρατική” λογική, αρκούσε να πληροί τις “γαλάζιες” κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού. Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αλλά εκτέθηκε χειρότερα» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

«Σήμερα αντί για θέση Ειδικού Επιστήμονα όπως ρητά αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού του, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι προσελήφθη ως απλός μετακλητός, κατόπιν εορτής είδε στο ΦΕΚ… τον τίτλο του “Ειδικού Επιστήμονα” και πως την ευθύνη είχε κάποια απρόσωπη διοίκηση.

Κοινώς πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994, μια διάταξη που απαιτεί πτυχίο, μεταπτυχιακό και 2 έτη προϋπηρεσίας. Παραδέχτηκε προκλητικά ότι δεν είχε τίποτα από αυτά, αλλά …προσωπικότητα» προσθέτει το ΠΑΣΟΚ ζητώντας την αποπομπή του.

«Ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλον δρόμο. Πλέον δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει, καθώς ο κ. Λαζαρίδης αποκαλύφθηκε μόνος του σε ζωντανή μετάδοση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το δημόσιο».

ΣΥΡΙΖΑ: Αλαζονεία και γελοιότητα

Με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «αλαζονεία και γελοιότητα» για τα όσα είπε ο Λαζαρίδης στο Open.

«Αμετανόητος και εκτός τόπου και χρόνου εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο υπουργός του κ. Μητσοτάκη, Μακάριος Λαζαρίδης, στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Δεν έχει να δώσει καμία εξήγηση σε κανέναν ισχυρίστηκε» αναφέρει αρχικά.

«Στα τυπικά προσόντα του 2007 για να προσληφθεί κάποιος ως μετακλητός υπαλληλος ήταν απαραίτητο να έχει πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή ισότιμο. Ο κ. Λαζαρίδης δεν είχε τέτοιο πτυχίο αλλά τίτλο σπουδών από Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, ωστόσο προσλήφθηκε. Είπε ψέματα on camera για άλλη μια φορά. Αριστεία στα ψέματα και στην εξαπάτηση. Αυτοί είναι οι υπουργοί και οι στενοί συνεργάτες του κ.Μητσοτάκη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να αρνηθεί δημόσια ανάρτηση που είχε κάνει στα social media και, όταν οι δημοσιογράφοι του την ανάγνωσαν, την παραδέχτηκε. Και θράσος και ψέμα! Όσο για τις ύβρεις και τις χυδαιότητες, ισχύει η σοφή λαϊκή ρήση: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» προσθέτουν, σημειώνοντας πως ο πρωθυπουργός πρέπει να αποπέμψει τον Λαζαρίδη.

Σακελλαρίδης: Ψέμα ότι προσλήφθηκε ως μετακλητός

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης από την πλευρά του αναφέρει πως ο Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από μόνος του, σχολιάζοντας πως το κυβερνητικό στέλεχος της ΝΔ «δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα» για τον τρόπο που προσλήφθηκε στο δημόσιο.

Η ανάρτησή του

«Η περίπτωση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη είναι ενδεικτική της διαχρονικής αντίληψης της Νέας Δημοκρατίας για το κράτος ως λάφυρο τους.

Θα έπρεπε να έχει την στοιχειώδη αξιοπρέπεια να παραιτηθεί από μόνος του. Αλλά αφού ποιος την έχασε για να την βρει ο Μ. Λαζαρίδης, ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποπέμψει τον -άλλοτε- στενό συνεργάτη του, σήμερα κιόλας.

Είναι αδιανόητο, μπροστά στην διαχρονική τους υπερπροσπάθεια να διορίσουν τα «γαλάζια» παιδιά σε καλοπληρωμένες θέσεις, να μην κρατάνε ούτε τα τυπικά προσχήματα για τον διορισμό του Μ. Λαζαρίδη με ΦΕΚ στη θέση του «ειδικού επιστήμονα» στην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς το 2007.

Σημειωτέων ότι η θέση του «ειδικού επιστήμονα» που αμείβεται ΣΑΦΩΣ καλύτερα από άλλες θέσεις (πχ. επιστημονικός συνεργάτης), απαιτεί μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, ενώ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είχε ούτε προπτυχιακό!

Σήμερα στην συνέντευξή του στο Open, ο προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου».

Ο Κ. Μητσοτάκης κάποτε το έπαιζε σταυροφόρος της αξιοκρατίας στο Δημόσιο. Σήμερα καλύπτει τον άλλοτε- στενό του συνεργάτη προσποιούμενος ότι δεν συμβαίνει κάτι.

Πρωτότυπο για τον Πρωθυπουργό μας, θα μου πείτε.

Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν άμεσα για να μην ξεφτιλίζει άλλο η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση την πολιτική ζωή του τόπου:

Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Μ. Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

Άμεση ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών στον Μ. Λαζαρίδη, αφού κατέλαβε την θέση του «ειδικού επιστήμονα» παρατύπως, με σχετικό δόλο.

ΚΚΕ: Ο Λαζαρίδης συνέχισε με μεταπτυχιακό στον αντικομμουνισμό

Το ΚΚΕ από την μεριά του, σχολίασε για τα λεγόμενα του Μ. Λαζαρίδη: «Η επιμονή του κ. Μητσοτάκη, παρά τις αποκαλύψεις, να κρατά τον Μ. Λαζαρίδη στην κυβέρνησή του είναι η επιβράβευση γιατί ο τελευταίος ως μέλος της εξεταστικής πήρε “πτυχίο” στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ συνεχίζει τη σταδιοδρομία του με “μεταπτυχιακό” στον αντικομμουνισμό και τη συκοφάντηση των λαϊκών αγώνων. Σε κάθε περίπτωση η κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική είναι που έχει ανάγκη από πολιτικούς τύπου Λαζαρίδη, για να την υπηρετούν, με ή χωρίς πτυχία πανεπιστημίου, συνεπώς αυτή είναι που πάνω απ’ όλα πρέπει να μπει στο στόχαστρο του λαού».

