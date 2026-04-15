Πτυχίοgate: Ο… ωραίος Λαζαρίδης προκαλεί με την αλαζονεία και τον αμφιλεγόμενο διορισμό – Οργή βουλευτών της ΝΔ για την κάλυψη από Μαξίμου

Την άποψη ότι ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδη θα έπρεπε να έχει διευκολύνει με την παραίτηση του την κυβέρνηση μετά την εξέλιξη του θέματος του πτυχίου του, εκφράζουν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αλλά και στελέχη της κυβέρνησης.

Η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ “βράζει”, καθώς πολλοί βουλευτές θεωρούν ότι το θέμα θα έπρεπε να είχε λήξει έγκαιρα, αντί η κυβέρνηση να βρίσκεται διαρκώς σε μία δύσκολη συζήτηση και σε εξόχως άβολη θέση.

Ειδικά οι βουλευτές για τους οποίους έχει ζητηθεί άρση της ασυλίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρούν ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση από την πλευρά του πρωθυπουργού καθώς στο παρελθόν είχε υπάρξει στενός του συνεργάτης.

Η χθεσινή του τηλεοπτική εμφάνιση επιβάρυνε μάλιστα ακόμα περισσότερο το κλίμα καθώς ο υφυπουργός αντί να δώσει απαντήσεις εμφανίστηκε προκλητικός και αλαζόνας.

Στη χειρότερη συγκυρία

Η υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη στιγμή, αφού η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το Μέγαρο Μαξίμου, δεδομένου ότι υπάρχει σε εκκρεμότητα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι νέες δικογραφίες για την υπόθεση αυτή αλλά και οι υποκλοπές.

Στην πραγματικότητα δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται εγκλωβισμένος μεταξύ του αφηγήματος του επιτελικού κράτους που ναυαγεί μπροστά στα έκπληκτα μάτια των πολιτών ελέω ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και της… αριστείας στην οποία επένδυσε και σήμερα την βρίσκει μπροστά του μέσα από πτυχία “ανύπαρκτων” Κολλεγίων που κατέχουν και τα “κουνάνε” στον τηλεοπτικό αέρα, κορυφαία στελέχη του κόμματος του.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να κατεβάσει το θέμα υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει θέμα για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν ότι ο πρωθυπουργός δεν θέλει να τον “ανασχηματίσει”, μέρες αφότου τον τοποθέτησε εκεί.

Ο “ωραίος” που διορίζεται…

Ο ίδιος ο Μακάριος Λαζαρίδης από την άλλη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί για κανέναν λόγο, προκαλώντας μάλιστα με τη συμπεριφορά του και αντί να σιωπήσει εμφανίζεται ως … “ωραίος”, που η ΝΔ τον προώθησε γι αυτό τον λόγο.

Κάποιοι στην ΝΔ υποστηρίζουν ότι εάν ο πρωθυπουργός δεν είχε μπροστά του την δύσκολη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αυριανή συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Βουλή για τις υποκλοπές θα είχε ζητήσει την παραίτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, όχι τόσο για την ουσία της ιστορίας όσο για την …”οσμή” που αφήνει αυτή η υπόθεση στην κοινωνία.

Μία “οσμή “ που έχει να κάνει με την αλαζονεία της εξουσίας και το κομματικό ρουσφέτι καθώς η πρόσληψή του με βάση τα στοιχεία ήταν πιθανόν στα όρια παράνομη. Όμως τώρα κάτω από το βάρος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και των υποκλοπών ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ενώ έχει αποπέμψει ήδη τρεις υπουργούς, κρίθηκε ότι δεν μπορεί να “διώξει “ και τον Μακάριο Λαζαρίδη , ο οποίος ωστόσο συνεχίζει να προκαλεί με τα όσα λέει.

… και οι “αριστεροί τεμπέληδες”

Μίλησε για “τους τεμπέληδες αριστερούς “ ενώ απέδωσε σε… λάθος γράμμα ανάρτηση που είχε κάνει λέγοντας ότι έχει τελειώσει δημόσιο Πανεπιστήμιο. “Όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο” είχε γράψει χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε ωστόσο είπε ότι ήταν απλώς ορθογραφικό λάθος και έγραψε “μ” αντι για “ν”.

Σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία διερεύνησαν την υπόθεση ανέφεραν ότι δεν είναι δυνατόν να μπήκε το 1987 και να αποφοίτησε το 1992 καθώς το “The College of Southeastern Europe” του Delaware το οποίο του έδωσε και το “δίπλωμα”, ιδρύθηκε το 1991.

Ο Παύλος Πολάκης ο οποίος ανέδειξε την υπόθεση σε ανάρτησή του υποστήριξε μάλιστα ότι “παλιότερα, φαίνεται να λειτουργούσε αλλού ως “American College of Southeastern Europe” ΑΛΛΑ μόνο τα έτη 1987-1989!!! Μετά έκλεισε!!!”

Ακόμα ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε σε συνέντευξη του ότι είχε προσληφθεί ως μετακλητός υπάλληλος ενώ στο ΦΕΚ αναφέρεται σαφώς ως πρόσληψη σε κενή οργανωτική θέση “ειδικού επιστήμονα!”. Για την θέση αυτή δεν απαιτείται μόνο πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής αλλά μεταπτυχιακό η διδακτορικό.

Τι λέει ο νόμος για τους μετακλητούς

Ο ίδιος πάντως, υποστήριξε ότι «το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο. Διότι, οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή (βουλευτή, υπουργού) δεν περνούν από ΑΣΕΠ, και κατά συνέπεια δεν απαιτείτο τόσο αυστηρός έλεγχος όπως στους μόνιμους».

Σύμφωνα πάντα με τα στελέχη της αντιπολίτευσης ο Μακάριος Λαζαρίδης είπε ότι το 2007 δεν ίσχυαν τα προσόντα που απαιτούσε ο νόμος του 1994 και ότι δήθεν άλλαξε αργότερα. Όμως σύμφωνα με τον βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ο νόμος δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Άρα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε προσληφθεί παράνομα στο δημόσιο .

Παράλληλα τίθεται το ερώτημα ποιανού Πανεπιστημίου ήταν παράρτημα το συγκεκριμένο Κολλέγιο και ποιο τμήμα τελείωσε.

Η παραμονή του Μακαρίου Λαζαρίδη στην κυβέρνηση θα έχει κόστος καθώς έρχεται να προστεθεί στην ήδη προβληματική κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή το κυβερνών κόμμα.

Διαβάστε επίσης

Πτυχίοgate: Αστείες δικαιολογίες και… πνεύμα από Μακάριο Λαζαρίδη- «Δεν απαιτούνταν πτυχίο ΑΕΙ το 2007, με προσέλαβαν επειδή ήμουν ωραίος!»

Πώς ο Μακάριος Λαζαρίδης πήγε να «μπλέξει» χωρίς λόγο και τον Άκη Παυλόπουλο στην υπόθεση με το πτυχίο του

Ο Πέτσας αδειάζει Λαζαρίδη και… κυβέρνηση: «Περιμένω ξεκάθαρες απαντήσεις, όλα πήγαν λάθος»