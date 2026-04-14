Πώς ο Μακάριος Λαζαρίδης πήγε να «μπλέξει» χωρίς λόγο και τον Άκη Παυλόπουλο στην υπόθεση με το πτυχίο του

Μέσα στα πολλά και… μπερδεμένα που είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης για τις σπουδές και το πτυχίο του στο ΟΡΕΝ, κατάφερε να εμπλέξει και τον γνωστό δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Άκη Παυλόπουλο.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το πώς κατέληξε το ίδρυμα Southern East Europe στο οποίο φοίτησε, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι «αποφοίτησα το 1992, το τι μπορεί να συνέβη μετά με τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, δεν το γνωρίζω» και στη συνέχεια χωρίς λόγο και αιτία αναφέρθηκε στον γνωστό δημοσιογράφο του ΣΚΑΙ: «Να σας πω έναν συνάδελφό μας με τον οποίο ήμασταν μαζί συμφοιτητές; Ρωτήστε για αυτά που σας λέω τον κ. Άκη Παυλόπουλο».

Μόνο που το θέμα δεν ήταν και δεν είναι για ποιο λόγο πήγε στο συγκεκριμένο κολλέγιο πότε αποφοίτησε ή ποιος άλλος σπούδασε εκεί. Άλλωστε στο ίδρυμα αυτό σπούδασαν χιλιάδες άνθρωποι και προφανώς δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Το όποιο μεμπτό αφορά στον διορισμό του σε θέση του δημοσίου, που απαιτεί πανεπιστημιακό πτυχίο ή έστω αναγνωρισμένο πτυχίο αυτού του επιπέδου. Για κανέναν άλλο απόφοιτο του Southern East Europe άλλωστε δεν ετέθη κάποια ζήτημα. Να μιλάμε σοβαρά…

Ο Πέτσας αδειάζει Λαζαρίδη και… κυβέρνηση: «Περιμένω ξεκάθαρες απαντήσεις, όλα πήγαν λάθος»

Η ναυμαχία της… Λέσβου – Πώς και γιατί ξέσπασε ο καβγάς ανάμεσα σε Χιώτη και Δουδωνή

Σόου Λατινοπούλου στον ΣΚΑΙ: Τραβούσε… video για να πικάρει την Κωνσταντοπούλου – «Είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής»