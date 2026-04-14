search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 16:31
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.04.2026 13:54

Πώς ο Μακάριος Λαζαρίδης πήγε να «μπλέξει» χωρίς λόγο και τον Άκη Παυλόπουλο στην υπόθεση με το πτυχίο του

Μέσα στα πολλά και… μπερδεμένα που είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης για τις σπουδές και το πτυχίο του στο ΟΡΕΝ, κατάφερε να εμπλέξει και τον γνωστό δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Άκη Παυλόπουλο.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το πώς κατέληξε το ίδρυμα Southern East Europe στο οποίο φοίτησε, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι «αποφοίτησα το 1992, το τι μπορεί να συνέβη μετά με τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, δεν το γνωρίζω» και στη συνέχεια χωρίς λόγο και αιτία αναφέρθηκε στον γνωστό δημοσιογράφο του ΣΚΑΙ: «Να σας πω έναν συνάδελφό μας με τον οποίο ήμασταν μαζί συμφοιτητές; Ρωτήστε για αυτά που σας λέω τον κ. Άκη Παυλόπουλο».

Μόνο που το θέμα δεν ήταν και δεν είναι για ποιο λόγο πήγε στο συγκεκριμένο κολλέγιο πότε αποφοίτησε ή ποιος άλλος σπούδασε εκεί. Άλλωστε στο ίδρυμα αυτό σπούδασαν χιλιάδες άνθρωποι και προφανώς δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Το όποιο μεμπτό αφορά στον διορισμό του σε θέση του δημοσίου, που απαιτεί πανεπιστημιακό πτυχίο ή έστω αναγνωρισμένο πτυχίο αυτού του επιπέδου. Για κανέναν άλλο απόφοιτο του Southern East Europe άλλωστε δεν ετέθη κάποια ζήτημα. Να μιλάμε σοβαρά…

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3