Η ναυμαχία της… Λέσβου – Πώς και γιατί ξέσπασε ο καβγάς ανάμεσα σε Χιώτη και Δουδωνή

Ένα τηλεφώνημα που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής στο υπουργείο Αγρότικης Ανάπτυξης (στον προηγούμενο υπουργό, τον Κώστα Τσιάρα) για τον αφθώδη πυρετό φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για να ξεσπάσει κόντρα ανάμεσα στον νεαρό πολιτικό και τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη.

Ο τελευταίος κατηγόρησε τον Δουδωνή ότι ζήτησε ρουσφέτι και ο βουλευτής αντέδρασε έντονα, απειλώντας ακόμα και με προσφυγή στη δικαιοσύνη!

Ουσιαστικά ο Δουδωνής επέκρινε τον Χιώτη ότι θέλησε μάλλον να «ισορροπήσει» λίγο τις εντυπώσεις από την εμπλοκή 20 (!!!) πολιτικών προσώπων της ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να ενισχύσει την κυβερνητική θεωρία/προπαγάνδα ότι «ρουσφέτια έχουν κάνει όλοι και ιδίως το ΠΑΣΟΚ».

κ. Δουδονη, το νησι μας δεν καταστρεφεται, απλως δοκιμαζεται. Κι αυτο διοτι κάποιοι ελαχιστοι ανευθυνοι, δεν το προστατευσαν οταν επρεπε, αλλα αυτο δεν τολματε να το πειτε.

Σας ευχομαι καθε επιτυχια, αλλα με καταστροφολογια και μηνυσεις, κανεις δεν πετυχε… https://t.co/DnLrjvwjUw — Chiotis Vasilis (@ChiotisVasilis) April 13, 2026

Το πινγκ πονγκ συνεχίστηκε και μετά τις πρώτες καντρίλιες και πιθανόν δεν πρόκειται να τελειώσει γρήγορα, καθώς τα γάλατα έχουν σφίξει για την κυβέρνηση…

