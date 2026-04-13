Με τον Τόμας Φρίντμαν συναντήθηκε ο Πιερρακάκης

Με τον γνωστό αρθρογράφο και διανοητή, Τόμας Φρίντμαν, συναντήθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

«Κάθε συζήτηση με τον Thomas Friedman ξεκινά από κάτι στοχευμένο και καταλήγει πάντα στο ίδιο ερώτημα: το πώς αλλάζει ο κόσμος. Τα γεγονότα δεν έρχονται πια μεμονωμένα. Συνδέονται. Από τη γεωπολιτική και τα Στενά του Ορμούζ, μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνουν ένα νέο, πιο σύνθετο περιβάλλον», έγραψε ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ.

Συμπλήρωσε ότι «η τελευταία του στήλη κινείται ακριβώς σε αυτή τη γραμμή: η AI δεν είναι ένα ακόμα κεφάλαιο προόδου αλλά μέρος μιας ευρύτερης μετάβασης που επηρεάζει ταυτόχρονα οικονομία, ασφάλεια και ισορροπίες ισχύος. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η απάντηση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ κρατών, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και ένα κοινό πλαίσιο κανόνων που να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς το να προσαρμοστούμε στα γεγονότα. Είναι το να μπορέσουμε δράσουμε έγκαιρα και με διορατικότητα».

Μεγάλες προκλήσεις, θα πούμε εμείς…

Το δίκτυο της Μαρίας Καρυστιανού έπιασε δουλειά: Εκδήλωση με τον Βασίλη Κοκοτσάκη

Ο Άδωνις και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός του κόσμου

Έφη Αχτσιόγλου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους… Λιλιπούτειους (photos)