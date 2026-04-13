ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 19:58
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

13.04.2026 19:47

Με τον Τόμας Φρίντμαν συναντήθηκε ο Πιερρακάκης

13.04.2026 19:47
Με τον γνωστό αρθρογράφο και διανοητή, Τόμας Φρίντμαν, συναντήθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

«Κάθε συζήτηση με τον Thomas Friedman ξεκινά από κάτι στοχευμένο και καταλήγει πάντα στο ίδιο ερώτημα: το πώς αλλάζει ο κόσμος. Τα γεγονότα δεν έρχονται πια μεμονωμένα. Συνδέονται. Από τη γεωπολιτική και τα Στενά του Ορμούζ, μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνουν ένα νέο, πιο σύνθετο περιβάλλον», έγραψε ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ.

Συμπλήρωσε ότι «η τελευταία του στήλη κινείται ακριβώς σε αυτή τη γραμμή: η AI δεν είναι ένα ακόμα κεφάλαιο προόδου αλλά μέρος μιας ευρύτερης μετάβασης που επηρεάζει ταυτόχρονα οικονομία, ασφάλεια και ισορροπίες ισχύος. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η απάντηση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ κρατών, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και ένα κοινό πλαίσιο κανόνων που να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς το να προσαρμοστούμε στα γεγονότα. Είναι το να μπορέσουμε δράσουμε έγκαιρα και με διορατικότητα».

Μεγάλες προκλήσεις, θα πούμε εμείς…

Διαβάστε επίσης

Το δίκτυο της Μαρίας Καρυστιανού έπιασε δουλειά: Εκδήλωση με τον Βασίλη Κοκοτσάκη

Ο Άδωνις και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός του κόσμου

Έφη Αχτσιόγλου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους… Λιλιπούτειους (photos)

friedman_pierrakakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον Τόμας Φρίντμαν συναντήθηκε ο Πιερρακάκης

MEDIA

ΝΥΤ: Αντιδρά το Χόλιγουντ στο ντιλ Warner Bros και Paramount -«Σταματήστε τη συγχώνευση»- Έρευνα και στη Βρετανία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέση Ανατολή: Κατέρρευσε η παραγωγή πετρελαίου των χωρών του ΟΠΕΚ – Παγκόσμιος συναγερμός

ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Προσδοκίες Αούν για εκεχειρία από τη συνάντηση-κλειδί στην Ουάσινγκτον

ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Οι 30 ημέρες που μπορεί να αναδιαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «έκοψε καπίστρι» και αυτοπαρουσιάζεται ως.... Ιησούς - Η πρώτη αντίδραση του Βατικανού μετά τη νέα αδιανόητη ανάρτηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 19:56
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον Τόμας Φρίντμαν συναντήθηκε ο Πιερρακάκης

MEDIA

ΝΥΤ: Αντιδρά το Χόλιγουντ στο ντιλ Warner Bros και Paramount -«Σταματήστε τη συγχώνευση»- Έρευνα και στη Βρετανία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέση Ανατολή: Κατέρρευσε η παραγωγή πετρελαίου των χωρών του ΟΠΕΚ – Παγκόσμιος συναγερμός

