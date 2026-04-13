search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 15:09
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.04.2026 13:58

Κυριάκος Πιερρακάκης: Στις ΗΠΑ για την Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας

13.04.2026 13:58
pierrakakis 88- new

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να λάβει μέρος στην Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η Σύνοδος πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ασταθές διεθνές περιβάλλον, με αυξημένες αβεβαιότητες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει για πρώτη φορά δια ζώσης, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Eurogroup, στις συνεδριάσεις της G7.

Με ποιους θα συναντηθεί

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο υπουργός θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με θεσμικούς εκπροσώπους και κορυφαία στελέχη της διεθνούς οικονομίας. Θα συναντηθεί με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Kristalina Georgieva, καθώς και με την ηγεσία του Ταμείου, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος, Alfred Kammer και ο διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Rodrigo Valdés.

Ο κ. Πιερρακάκης θα έχει επίσης κατ’ ιδίαν επαφές με την υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Rachel Reeves και με την υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας, Satsuki Katayama.

Στο πλαίσιο των δημόσιων παρεμβάσεών του, ο κ. Πιερρακάκης είναι κεντρικός ομιλητής σε συζήτηση με τον Alfred Kammer, ενώ θα συμμετάσχει και στο Semafor World Economy Forum, με θέμα «The New Era of Global Growth», συμβάλλοντας στον διεθνή διάλογο για τη νέα φάση της παγκόσμιας οικονομίας.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο υπουργός θα πραγματοποιήσει κύκλο επαφών με εκπροσώπους διεθνών τραπεζικών και επενδυτικών ομίλων, ενώ θα παραστεί και σε εκδήλωση στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία, όπου θα συναντηθεί με Έλληνες που υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς, ανάμεσα τους η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Stavropoulou
laxanika
teslcb_511
no_doubt
amaxi11 (1)
Δείτε όλες τις ειδήσεις
moufteia-komotinis-123
padousi new
irakleio zimies pasxa – new
trump_1004_1920-1080_new
tasoulas_anastasi
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 15:06
Stavropoulou
LIFESTYLE

«Θέλεις τίποτα να τσιμπήσεις;» – Η Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσε τη σκηνή με το αρνί από το «Είσαι το ταίρι μου» (Video)

laxanika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σοκ στην Αγορά: «Χρυσά» τα λαχανικά και καρτέλ στην οδό Αθηνάς – Σε αναβρασμό οι αρτοποιοί

teslcb_511
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρώτες εντυπώσεις: Ferrari 849 Testarossa – Το θρυλικό όνομα επιστρέφει με 1.050 ίππους

1 / 3