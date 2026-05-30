Μικρολίμανο: Γνωστός τράπερ ήταν μαζί με τον «Τίτι» το βράδυ που συνελήφθη (Videos)

Ο τράπερ Like Boss ήταν μαζί με τον «Τίτι», στο Μικρολίμανο, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου όταν συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τράπερ ισχυρίστηκε πως συναντήθηκε με τον 42χρονο καταζητούμενο κατά τύχη. «Είχα πάει με μια φίλη μου για κάτι ποτά και με πλησίασε ένας τύπος και μου λέει “ξέρεις ποιος είμαι εγώ”‘. Τον κοιτάω εγώ 3-4 δευτερόλεπτα και του λέω: “Ο Τίτι;”. Και γελάει και αυτός. Ήταν κι αυτός με μια κοπέλα και μου λέει να πιούμε ένα ποτό. Και δεν περνάνε 15 λεπτά και έγινε… αυτό που έγινε», υποστήριξε.

«Εγώ δεν μπορούσα να πάω εκεί, γιατί ήταν γεμάτο με αστυνομικούς και έφυγα. Ούτε έτρεξα, ούτε τίποτα άλλο», υποστήριξε.

«Εγώ δεν έχω την ηλικία για να τον ξέρω. Απλώς τυχαίνει να είμαστε από την ίδια γειτονιά και είχα ψάξει παλιά στα site λίγο παραπάνω και είχα δει φωτογραφίες και από εκεί τον αναγνώρισα. Δεν με συνδέει κάτι άλλο. Και από ότι έχω δει εγώ στα site το ’12, το ’19 και το ’22, δεν είδα πουθενά να τον λένε βιαστή. Τώρα το ’26 τον αποκαλούνε βιαστή. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα, καλό είναι να μην πιστεύετε τα media, γιατί αυτά είναι προπαγάνδες. Έτσι πιστεύω. Μακάρι να είναι καλά, γιατί δεν εύχομαι σε κανέναν άνθρωπο τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 42χρονος από την Αλβανία έχει «πλούσιο» βαρύ ποινικό παρελθόν, που έχει δηλώσει τέσσερα διαφορετικά ονόματα και ηλικίες, ενώ έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις, πυροβολισμούς κατά αστυνομικών και άλλα αδικήματα.

Η παράνομη δράση του χρονολογείται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, ενώ φέρεται να είχε διαφύγει στο παρελθόν στην Αλβανία, όπου φέρεται επίσης να είχε εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες.

Τον Ιούνιο του 2019, ο ένοπλος άνδρας είχε αποδράσει μαζί με τρία ακόμη από τη Διεύθυνση Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, έχοντας μάλιστα πάρει όμηρο αστυνομικό.

Μετά τη σύλληψή του και τη μεταφορά σε αλβανικό σωφρονιστικό κατάστημα, ο 42χρονος δραπέτευσε εκ νέου και επέστρεψε κρυφά στην Ελλάδα.

Στο …βιογραφικό του έχει μια καταδίκη για ανθρωποκτονία ενός 30χρονου στην Καισαριανή, το 2013. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2012, είχε επιχειρήσει να κλέψει ποδήλατο και δεν δίστασε να ανοίξει πυρ στον αέρα και να πετάξει χειροβομβίδα κατά των αστυνομικών που τον εντόπισαν.

Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να εμπλέκεται σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια καθώς και σε 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα.

Το χρονικό των πυροβολισμών στο Μικρολίμανο

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ομάδα 8 αστυνομικών πλησίασε τον άνδρα τη στιγμή που έβαινε από καφετέρια προκειμένου να τον ελέγξει, ωστόσο εκείνος αντέδρασε βγάζοντας όπλο. Τότε, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και τον πυροβόλησε.

Ο τραυματίας έπεσε αιμόφυρτος. Πάνω του είχε δύο πιστόλια και ένα περίστροφο. Μετά από έρευνα σε καφετέρια, βρέθηκε μία τσάντα με έξι χειροβομβίδες.

