ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 14:41
ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά οι λαϊκές αγορές τη Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, και θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν το καταναλωτικό κοινό.

Οι πωλητές των λαϊκών αγορών θα βρίσκονται στις θέσεις τους, προσφέροντας καθημερινά φρέσκα προϊόντα, μεγάλη ποικιλία επιλογών και τιμές που συνεχίζουν να στηρίζουν κάθε οικογένεια.

– Ασύγκριτη ποιότητα

– Μεγάλη ποικιλία προϊόντων

– Πραγματικά χαμηλές τιμές

Όλα τα απαραίτητα για το καθημερινό τραπέζι, αλλά και για κάθε ανάγκη του σπιτιού, θα βρίσκονται στους πάγκους των λαϊκών αγορών, με τη φρεσκάδα, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση που οι καταναλωτές εμπιστεύονται διαχρονικά.

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου οι λαϊκές αγορές θα είναι ανοιχτές και σας περιμένουν κανονικά για τις αγορές της εβδομάδας».

