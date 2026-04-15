Άννα Διαμαντοπούλου: Η νύχτα που… άσπρισαν τα μαλλιά της

Δύσκολα πέρασε με τα μνημόνια η Άννα Διαμαντοπούλου που, όπως υποστήριξε σε συνέντευξή της, είδε τα μαλλιά της να… ασπρίζουν σε μια νύχτα.

«Την περίοδο των Μνημονίων είδα να ασπρίζουν τα μαλλιά μου σε μία νύχτα. Ήταν μια ολόκληρη νύχτα διαδικασιών και έφτασα σπίτι μου και είδα… και δεν το πίστευα, έλεγα “είναι δυνατόν;”. Αλλά τότε, εκείνο το βράδυ, άλλοι έπαθαν έμφραγμα, άλλοι… δηλαδή, ήτανε πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές» είπε η Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στην εκπομπή Πορτατίφ του ΚΡΗΤΗ TV.

