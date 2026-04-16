Η αναφορά Μητσοτάκη στον φόβο Ανδρουλάκη για τις εκλογές και στον επερχόμενο Τσίπρα (video)

Σε μία αποστροφή του σε σχέση με τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στράφηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντάς του ουσιαστικά ότι φοβάται τις εκλογές, ενώ υπονόησε πως επιθυμεί αυτοδυναμία της ΝΔ προκειμένου να υπερβεί τα προβλήματα συνεργασιών.

«Όταν εκφράσατε το αίτημα για εκλογές κ. Ανδρουλάκη, το είπατε κάπως με σφιγμένο τρόπο, “μπας και το κάνει δεκτό;” Μην ανησυχείτε, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της 4ετίας αλλά όταν μιλάτε για πρωτιά -θεμιτό να έχετε φιλοδοξία να γίνετε πρωθυπουργός- τελικά ο στόχος σας είναι μάλλον άλλος. Νομίζω ότι στον ύπνο σας βλέπετε όνειρα να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ για να σας βγάλει από τη δυσκολία να πάρετε αποφάσεις τι θα γίνει μετά εκλογές».

Εντάσσοντας στο κάδρο και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε επιπλέον: «Συντασσόμενος με ακραίες φωνές εντός κοινοβουλίου, προβάλλετε μόνο το άγχος σας για το ποιος θα κατακτήσει τη 2η θέση, θα είστε εσείς ή αυτός που έρχεται, το όνομα του οποίου δεν πολύ λένε στο ΣΥΡΙΖΑ και που θα αφανίσει μάλλον το κόμμα που εκλέχθηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση για να φτιάξει νέο προοδευτικό πόλο; Πραγματικά γελάω να βλέπετε τον αρχηγό που σας έφερε σε αυτά τα ποσοστά επειδή έφυγε να σας ευτελίζει με αυτό τον τρόπο».

Διαβάστε επίσης:

Ο Καρανίκας ξαναχτυπά: Παρακμή και σήψη ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέαρ και ο μεταλλαγμένος Τσίπρας

Μητσοτάκης για Μυλωνάκη από το βήμα της Βουλής – «Θερμά περαστικά, είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής»

Ο Καρανίκας κατάφερε να προκαλέσει σάλο και πάλι με τη δήλωση «στην κοσμάρα της η αντιπολίτευση ασχολείται με το πτυχίο του Λαζαρίδη»