Ο Καρανίκας ξαναχτυπά: Παρακμή και σήψη ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέαρ και ο μεταλλαγμένος Τσίπρας 

Νέο «χτύπημα» από τον Νίκο Καρανίκα στους πάλαι ποτέ συντρόφους του, μέσω facebook.

Στη νέα ανάρτηση ο Νίκος Καρανίκας εξαπολύει τα βέλη του σχολιάζοντας: «Η Αριστερά ή θα είναι συμμετοχική, αμεσοδημοκρατική και λαϊκή ή θα είναι το αντιπροσωπευτικό άρθροισμα της Ελίτ της κάθε τάσης – φράξιας και της κάθε αυτοαναφορικής ομαδοποίησης, όπως ο Συριζα και η Νεαρ που γνωρίσαμε και ξεπεράσαμε δημοκρατικά».

Στη συνέχεια δε προσθέτει: «Ο Συριζα η Νεαρ και ο μεταλλαγμένος Τσίπρας αποτελούν την παρακμή και σήψη της αριστεράς που νοιάζεται για τα τιμαλφή και τις επιχορηγήσεις του κοινοβουλίου οπως μας απέδειξαν και δεν παλεύουν για την ευημερία του λαού και την δημιουργική δυνατότητα όλων μας. Αντικατέστησαν την πολιτική και την κριτική με ηθικολογίες και αερολογίες γενικευμένης καταστροφολογίας….»

Όλη η ανάρτηση Καρανίκα

«Για μια Λαϊκή προοδευτική σύγχρονη Αριστερά. (σε 1’)

Η Αριστερά ή θα είναι συμμετοχική, αμεσοδημοκρατική και λαϊκή ή θα είναι το αντιπροσωπευτικό άρθροισμα￼ της Ελίτ της κάθε τάσης – φράξιας και της κάθε αυτοαναφορικής ομαδοποίησης, όπως ο Συριζα και η Νεαρ που γνωρίσαμε και ξεπεράσαμε δημοκρατικά.

Η αριστερά μπορεί να αλλάξει μέσα από συμμετοχικές και αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες ειδάλλως δεν θα υπάρχει ως πολιτική δύναμη που υπερασπίζεται το Κοινό καλό και την ευημερία για όλο τον κόσμο.

Αλλάζουμε τους συσχετισμούς προς όφελος του κοινού καλού και υπερασπιζόμαστε τις αξίες και τις αρχές της Δημοκρατίας, της ισοελευθερίας και ισονομίας, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας και συνεργασίας, της κοινωνικής και ατομικής ευημερίας, των ατομικών δικαιωμάτων.

Για έναν φιλελεύθερο δημοκρατικό συμμετοχικό Σοσιαλισμό της εποχής μας.

Χρειάζεται να αγωνιζόμαστε για την βιώσιμη Συμπεριληπτική Ανάπτυξη, την Αγορά με κοινούς κανόνες, την εργασίας με δικαιώματα, της δημιουργικότητας για όλο τον κόσμο, την υγιή επιχειρηματικότητα και την δίκαιη αναλογική φορολόγηση.

Για να αγωνιζόμαστε εναντίον των διακρίσεων, των πολλαπλών ανισοτήτων, του πολέμου και της καταστροφής του περιβάλλοντος.

Μια τέτοια αριστερά πρέπει να είναι η σημερινή προοδευτική φιλελεύθερη σύγχρονη αριστερά ώστε να διεκδικούμε να αλλάξουμε το άσχημο και δυστοπικό μέλλον που σχεδιάζει ο Νεοφιλευθερισμός και έχει αφομοιωθεί η σημερινή παρακμιακή αριστερά των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Νεαρ.

Με μια τέτοια αριστερά μπορούμε να διεκδικούμε την δημοκρατική ανανέωση στην πολιτική, την νίκη στις επόμενες εκλογές για να υπερασπιστούμε την Ειρήνη, την δημοκρατική Ευρώπη των λαών και να συσπειρωνόμαστε ώστε να είναι η επόμενη κυβέρνηση του τόπου για να φέρουμε την δημοκρατική προοδευτική αλλαγή στη χώρα μας και με τον καλύτερο τρόπο να υπερασπιστούμε το κοινό καλό, το Ελληνικό Όνειρο για κάθε πολίτη και για όλες τις οικογένειες που αγκομαχούν να τα καταφέρουν στην δύσκολη σημερινή πραγματικότητα.

Ο Συριζα η Νεαρ και ο μεταλλαγμένος Τσίπρας αποτελούν την παρακμή και σήψη της αριστεράς που νοιάζεται για τα τιμαλφή και τις επιχορηγήσεις του κοινοβουλίου οπως μας απέδειξαν και δεν παλεύουν για την ευημερία του λαού και την δημιουργική δυνατότητα όλων μας. Αντικατέστησαν την πολιτική και την κριτική με ηθικολογίες και αερολογίες γενικευμένης καταστροφολογίας.

Μια διαφορετική και χρήσιμη κοινωνικά αριστερά είναι απαραίτητη και πρέπει να συνταχθεί μακρυά από την αυτοαναφορικότητα και αναχρονιστικότητα της σημερινής αριστεράς των στελεχών της γνωστής νομενκλατούρας και της φρενίτιδας των φραξιών της.

Οι ασύνταχτες συζητήσεις που έχουν ανοίξει αυτήν την περίοδο μεταξύ των ανένταχτων αριστερών σε συνάρτηση με την συντεταγμένη συζήτηση που άνοιξε μετά το πραξικόπημα και το συνέδριο νοθείας του «ΣΥΡΙΖΑ μπουζουξίδικο» όπου δημιουργήθηκε το κόμμα Δημοκράτες- προοδευτικό κέντρο με πρόεδρο τον Κασσελακη από τα χιλιάδες αξιοπρεπή μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που αποκλείστηκαν και ανένταχτο κόσμο του προοδευτικού Κέντρου είναι το μέλλον της αριστεράς που χρειάζεται ο τόπος.

Μια νέα ενότητα πρέπει να υπάρξει μεταξύ της δημιουργικής δημοκρατικής αριστεράς και του προοδευτικού Κέντρου δίχως φανατισμούς κα αναχρονιστικές αγκυλώσεις.

Ενα νέο αφήγημα υπάρχει μέσα στην καθημερινότητά μας και πρέπει να γίνει διακριτό.

Ο πίνακας είναι του

Νικου Εγγονόπουλου

«Θησέας και Μινώταυρος»

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για Μυλωνάκη από το βήμα της Βουλής – «Θερμά περαστικά, είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής»

Ο Καρανίκας κατάφερε να προκαλέσει σάλο και πάλι με τη δήλωση «στην κοσμάρα της η αντιπολίτευση ασχολείται με το πτυχίο του Λαζαρίδη»

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη