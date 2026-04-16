Ο Καρανίκας κατάφερε να προκαλέσει σάλο και πάλι με τη δήλωση «στην κοσμάρα της η αντιπολίτευση ασχολείται με το πτυχίο του Λαζαρίδη»

Μία ανάρτησή του, με την οποία επικρίνει την αντιπολίτευση ότι δεν κάνει σοβαρή… αντιπολίτευση, αλλά επιδίδεται στην ηθικολογία και κάνει χαβαλέ με το αν έχει πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο Νίκος Καρανίκας κατάφερε να προκαλέσει και πάλι θόρυβο – και αντιδράσεις.

Ο Καρανίκας έγραψε μεταξύ άλλων:

«Είναι τόσο αναξιόπιστη και ανίκανη η αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖα Νεαρ Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ που έχουν αφιερώσει την αντιπολίτευση τους στην ηθικολογία, την διαφθορά που είνα υπόθεση των εισαγγελέων και τώρα τελευταία έχουν επικεντρωθεί στο αν έχει πτυχίο ο Λαζαρίδης.

Ασχολούνται με τα δευτερεύοντα γιατί δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα πρωτεύοντα κάνοντας κριτική στα έργα της κυβέρνησης.

Δεν είναι ικανοί να κάνουν πολιτική και κάνουν χαβαλέ με στόμφο και αξιώματα.

Στην κοσμάρα τους».

Και φυσικά έγινε ένας κακός χαμός, καθώς για μία ακόμα φορά θεωρήθηκε ότι η ανάρτηση είναι κάτι σαν… βοηθητική της κυβέρνησης.

