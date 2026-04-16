ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:50
16.04.2026 10:21

Ο Καρανίκας κατάφερε να προκαλέσει σάλο και πάλι με τη δήλωση «στην κοσμάρα της η αντιπολίτευση ασχολείται με το πτυχίο του Λαζαρίδη»

16.04.2026 10:21
Μία ανάρτησή του, με την οποία επικρίνει την αντιπολίτευση ότι δεν κάνει σοβαρή… αντιπολίτευση, αλλά επιδίδεται στην ηθικολογία και κάνει χαβαλέ με το αν έχει πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο Νίκος Καρανίκας κατάφερε να προκαλέσει και πάλι θόρυβο – και αντιδράσεις.

Ο Καρανίκας έγραψε μεταξύ άλλων:

«Είναι τόσο αναξιόπιστη και ανίκανη η αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖα Νεαρ Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ που έχουν αφιερώσει την αντιπολίτευση τους στην ηθικολογία, την διαφθορά που είνα υπόθεση των εισαγγελέων και τώρα τελευταία έχουν επικεντρωθεί στο αν έχει πτυχίο ο Λαζαρίδης.

Ασχολούνται με τα δευτερεύοντα γιατί δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα πρωτεύοντα κάνοντας κριτική στα έργα της κυβέρνησης.

Δεν είναι ικανοί να κάνουν πολιτική και κάνουν χαβαλέ με στόμφο και αξιώματα.

Στην κοσμάρα τους».

Και φυσικά έγινε ένας κακός χαμός, καθώς για μία ακόμα φορά θεωρήθηκε ότι η ανάρτηση είναι κάτι σαν… βοηθητική της κυβέρνησης.

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:49
stavraki-marina-new
LIFESTYLE

Ξανά ερωτευμένη η Μαρίνα Σταυράκη – Ο Τούρκος επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά (Video)

19xroni-argostoli-kefalonia-thanatos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μυρτώς στην Κεφαλονιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

italy_aerodromio
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναγερμός στην Ευρώπη για τα Αεροπορικά Καύσιμα – Η Ελλάδα στο Σταυροδρόμι της Κρίσης

