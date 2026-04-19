510: Σκάλα Ωρωπού – Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

Σε μία ώρα διένυσε τη διαδρομή από το Ζηρίνειο έως τη Σκάλα Ωρωπού το λεωφορείο 510, στο πρώτο του δρομολόγιο.

Κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της γραμμής, το λεωφορείο -με τις 61 στάσεις- εξυπηρέτησε δημότες από τον δήμο Ωρωπού και άλλες περιοχές, προκαλώντας έκπληξη και ικανοποίηση στους οδηγούς και στους επόπτες της νέας γραμμής.

Η στάση στις Αφίδνες

Στη στάση ΣΕΑΔ 1 στις Αφίδνες επιβιβάστηκε στο λεωφορείο και ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επιβάτες και να ακούσει τη γνώμη τους για τη νέα συγκοινωνιακή σύνδεση.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού εξέφρασε την ικανοποίηση και τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι ένα όνειρο πολλών δεκαετιών έγινε πραγματικότητα.

«Επόμενος μεγάλος στόχος είναι η περαιτέρω πύκνωση των δρομολογίων, καθώς και η διασύνδεση όλων των χωριών του Δήμου Ωρωπού με την αστική συγκοινωνία, ώστε κάθε περιοχή να αποκτήσει την πρόσβαση και τη δυναμική που αξίζει», δήλωσε ο Γιώργος Γιασημάκης.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού εγχειρήματος, και ιδιαίτερα τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, τα στελέχη του ΟΑΣΑ, καθώς και όσους στήριξαν διαχρονικά το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για τη δημιουργία της νέας γραμμής.

Τα δρομολόγια της χειμερινής περιόδου

Δευτέρα έως Σάββατο

Από Ζηρίνειο: 06:30, 14:40, 16:25

Από Ωρωπό: 06:30, 08:00, 16:10, 18:00

Κυριακή

Από Ζηρίνειο: 10:35, 15:45

Από Ωρωπό: 11:50, 17:00

Εισιτήρια & τρόποι πληρωμής

Διαθέσιμα απλά εισιτήρια ή κάρτα πολλαπλών διαδρομών από το τέρμα στο Ζηρίνειο

Δυνατότητα πληρωμής με τραπεζική κάρτα μέσα στα λεωφορεία

Παρακολούθηση δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο

Η πορεία της γραμμής μπορεί να παρακολουθείται μέσω της εφαρμογής του ΟΑΣΑ.

