Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: «Ηταν και άλλοι στο δωμάτιο 10», υποστηρίζει η οικογένειά της Μυρτώς – Οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που το τεκμηριώνουν

Διαφορετική τροπή για τον θάνατο της κόρης του, στην Κεφαλονιά, δίνει ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς.

Μιλώντας στο Mega, ο πατέρας της κοπέλας υποστηρίζει πως η κόρη του είχε πέσει θύμα κυκλώματος μαστροπείας και ανέφερε πως σκοπός τους ήταν να απαγάγουν το παιδί του και να το μεταφέρουν στην Αθήνα.

«Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να την ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιτζαδικα. Γι’ αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι “έχουμε σπίτι να πάμε στην Αθήνα”. Είμαι 80 τόσο χρόνων και τέτοια οργάνωση δεν υπάρχει ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε», ανέφερε.

«Κάνω τώρα που ψιλοέρχομαι να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα και κάνω τον “Μαγκάιβερ”. Όταν της έχουν πάρει το τηλέφωνο, το έχει στα χέρια του κάποιος που εγώ δεν ξέρω αλλά εικασίες κάνω, το κινητό της κόρης μου και το παρέδωσαν μετά σε ένα άλλο καφενείο. Ό,τι μηνύματα θέλουν, θα γράψουν κυρία μου. Και όποιος είναι υπεύθυνος, θα δούμε το δια ταύτα ποιος θα είναι», πρόσθεσε, αμφισβητώντας ότι ήταν η κόρη του που έστειλε τα μηνύματα.

Στο μεταξύ πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον της κοπέλας επισημαίνουν πως μαρτυρίες αλλά και στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους μαρτυρούν πως στο δωμάτιο 10, η 19χρονη κοπέλα δεν βρισκόταν μόνο με τους τρεις προφυλακισμένους το μοιραίο βράδυ.

Τονίζουν μάλιστα πως ούτε στο σημείο της εγκατάλειψής της υπήρχαν και άλλα πρόσωπα.

Πρόσωπο «κλειδί» ο 66χρονος

Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, στην Κεφαλονιά, προανήγγειλε ο νομικός παραστάτης της οικογένειας της, τονίζοντας ότι δεν αποκλείεται η ανάκριση -που βρίσκεται σε εξέλιξη- να φέρει στο φως νέα δεδομένα.

«Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα υπάρξουν νέα στοιχεία, τα οποία ίσως οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων», δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Δρακουλόγκωνας, επισημαίνοντας πως «θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί».

Ο δικηγόρος εστίασε στη βαρύτητα των τοξικολογικών εξετάσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι από μόνες τους δεν θα λύσουν κάθε απορία γύρω από το συμβάν. «Σε μεγάλο βαθμό, προφανώς, θα φωτίσουν πτυχές της τραγωδίας, αλλά όχι απόλυτα», επισήμανε.

Τα εικοσιτετράωρα πριν την τραγωδία

Ο κ. Δραγκουλόγκωνας έκανε ειδική μνεία στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της άδικης κατάληξης της νεαρής κοπέλας, τονίζοντας την ανάγκη εκτεταμένων ερευνών των συνθηκών που οδήγησαν στο περιστατικό. «Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω οι προηγούμενες ώρες ή ακόμη και ημέρες, για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και με ποιους όρους και προϋποθέσεις», είπε με νόημα.

Σε δηλώσεις του στην τηλεοπτική εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», άφησε αιχμές και για άλλα άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση, είτε με φυσική παρουσία είτε επικοινωνιακά. «Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κινούνται στον χώρο ή έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές με τα συγκεκριμένα άτομα», ανέφερε, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του ως προς περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Ήταν όλοι στη θέση τους»

Σε ό,τι αφορά τη νοσηλεία της Μυρτώς, ο δικηγόρος μετέφερε την ενημέρωση που είχε από τη μητέρα της, επιβεβαιώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε παρουσία ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο όπου κατέληξε η 19χρονη. «Η μητέρα μού επιβεβαίωσε ότι ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό», είπε, επιβεβαιώνοντας τους γιατρούς.

Να σημειωθεί ότι με ανάρτηση ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδη, είχε περιγράψει τι συνέβη τα τελευταία λεπτά πριν καταλήξει η ανήλικη, την οποία είχαν εγκαταλείψει οι τρεις κατηγορούμενοι σε μια πλατεία στο Αργοστόλι.

«Λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος. Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες (ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κλειδί» τα μηνύματα με τον 66χρονο

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και ο 66χρονος άνδρας, που έστειλε στη Μυρτώ 220 ευρώ μέσω Iris, το μοιραίο βράδυ.

Ο 66χρονος από την Πρέβεζα, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων, είχε ανταλλάξει μήνυμα με την 19χρονη. Μάλιστα, φαίνεται να είναι ο τελευταίος που μίλησε με τη Μυρτώ μέσω βιντεοκλήσης.

66χρονος: Μυρτώ σε λένε;

Μυρτώ: Ναι.

66χρονος: Στα έστειλα. Πήγαινε να αγοράσεις έναν φορτιστή, βρες ένα ξενοδοχείο, πάρε ένα τζιν ή κρασί να πιεις για να χαλαρώσεις. Εάν θες πάρε με. Δεν κοιμάμαι πριν τις τρεις τα χαράματα.

«Η Μυρτώ μού είπε ότι δεν είχε καθόλου χρήματα μαζί της, ότι δεν είχε πού να πάει και ότι για πρώτη φορά θα μείνει στα παγκάκια. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα προκειμένου να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο έτσι ώστε να είναι ασφαλής και την επόμενη μέρα να σκεφτεί με ψυχραιμία τι θα κάνει», ισχυρίστηκε.

Ένα λεπτό αργότερα ο 66χρονος στέλνει νέο μήνυμα στη Μυρτώ:

66χρονος: Εάν θέλεις μπορώ να σε φιλοξενήσω είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα. Εάν θες Αθήνα, θα σου δώσω τα κλειδιά από το σπίτι μου να μείνεις μόνη σου για όσο θελήσεις. Προτείνω να φύγεις για λίγο από εκεί για να ξεμπλοκάρεις συναισθηματικά.

Μυρτώ: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αλήθεια. Νιώθω αλήθεια πολύ άσχημα, ψάχνω για ξενοδοχείο να μείνω τώρα και όταν βρω θα σε καλέσω να τα πούμε.

Η τελευταία επικοινωνία φέρεται να καταγράφηκε στις 04:02, με τη 19χρονη να βρίσκεται ξαπλωμένη. Ωστόσο, η βιντεοκλήση διακόπηκε ξαφνικά:

«Βρίσκονταν σε δωμάτιο ξαπλωμένη και σε καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη βιντεοκλήση που είχαμε. Η τελευταία λέξη που άκουσα ήταν η λέξη …».

Λίγο πριν η Μυρτώ καταρρεύσει αλλά και μετά, ο 66χρονος μιλά με τον 23χρονο.

«Μου ανέφερε ότι είχε μεταφερθεί η κοπέλα στο νοσοκομείο και είχε μείνει στο δωμάτιο αυτός έχοντας στα χέρια του το κινητό τηλέφωνό της και με ρώτησε τι να το κάνει».

Στη 1 το μεσημέρι ο 66χρονος στέλνει μήνυμα στον 23χρονο. Ρωτά εάν έχει κάποιο νέο από την Μυρτώ. Μετά από 1,5 ώρα, ο 23χρονος απαντά πως το κορίτσι πέθανε.

