search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 17:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.04.2026 15:51

Άγιος Δημήτριος: Νέα σύλληψη για τους πυροβολισμούς έξω από ψητοπωλείο τον Ιανουάριο

PERIPOLIKO

Συνελήφθη 39χρονος σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης για εμπλοκή σε επεισόδιο πυροβολισμών που έλαβε χώρα έξω από κατάστημα εστίασης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατόπιν πολύμηνων και συντονισμένων ενεργειών, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, εντόπισαν απογευματινές ώρες του Σαββάτου 18 Απριλίου 2026, τον κατηγορούμενο να διαμένει σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Ακολούθως, πρωινές ώρες της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ. και παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία εντοπίσθηκε ο ανωτέρω εντός της οικίας και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, σε βάρος του 39χρονου, πέραν του εντάλματος σύλληψης, εκκρεμούσε και εισαγγελική διάταξη, δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε προγενέστερη απόφαση αποφυλάκισής του και διατάχθηκε η έκτιση ποινής κάθειρξης, συνολικής διάρκειας -8- ετών, -3- μηνών και -6- ημερών για τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της ληστείας κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oropos_lewforeio
kievo1
SURVIVOR (1)
adonis georgiadis 88- new
markopoulos tempi 987- new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
lazaridis1
syrigos portosalte (1)
marw_kontou
PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
Tillys-Pastelles-Sephardic-Meat-Hand-Pies-
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

oropos_lewforeio
kievo1
SURVIVOR (1)
1 / 3