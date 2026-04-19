search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 14:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Τροχαίο στη Λιοσίων: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη – Σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη

Τον οδηγό της μοτοσικλέτας που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη στην οδό Λιοσίων, το απόγευμα του Σαββάτου, ταυτοποίησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με το Mega, ο οδηγός αναζητείται από την αστυνομία που μέχρι στιγμής έχει συλλάβει τρία πρόσωπα για την υπόθεση.

Πρόκειται για την 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής, η οποία παρουσιάστηκε δύο ώρες μετά το ατύχημα στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης και δήλωσε ψευδώς πως η μοτοσικλέτα της είχε κλαπεί και έναν συνομήλικό της, με τον οποίο πήγαν μαζί στο τμήμα, και υπέδειξε ως διαχειριστή της μηχανής. Και οι δύο συνελήφθησαν για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία.

Από την ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη και ένας 22χρονος που μετέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Αστυνομικό τμήμα και υποστήριξε ότι ήταν συνοδηγός της μηχανής, που ενεπλάκη στο ατύχημα, ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τα ακριβή στοιχεία του οδηγού παρά μόνο το μικρό του όνομα.

Σοκάρει το βίντεο με το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά τη σύγκρουση ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, αντί να βοηθήσουν την 16χρονη επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

PODCASTS

CUCINA POVERA

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3