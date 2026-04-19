Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός που εγκατέλειψε τη 16χρονη αφού την παρέσυσε με μηχανή – Σοκ προκαλεί το video του περιστατικού

Εξιχνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ η υπόθεση του σοβαρού τροχαίου με εγκατάλειψη που σημειώθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου (18/4), καθώς η Ελληνική Αστυνομία εντόπισε και προχώρησε στη σύλληψη του οδηγού της μηχανής που παρέσυρε 16χρονη στην οδό Λιοσίων και διέφυγε από το σημείο, αφήνοντας το ανήλικο κορίτσι να παλεύει για τη ζωή του. Η ανήλικη νοσηλεύεται αυτή την ώρα διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για την επιβίωσή της.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 18:00, στο ύψος της συμβολής με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας στις αστυνομικές Αρχές, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, που η 16χρονη εκτοξεύτηκε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το σημείο της πρόσκρουσης, καταλήγοντας αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Το επόμενο εικοσιτετράωρο θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας της, καθώς η κατάστασή της παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή.

Το σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο στη Λιοσίων

Πάντως, τις πραγματικές διαστάσεις της τραγωδίας αποκάλυψε το βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το STAR, αποτυπώνοντας με ανατριχιαστική ακρίβεια τα δευτερόλεπτα που άλλαξαν τη ζωή της 16χρονης.

Στα πλάνα φαίνεται καθαρά η μηχανή να συγκρούεται με την ανήλικη και να ανατρέπεται αμέσως μετά, με τους δύο αναβάτες να καταλήγουν και εκείνοι στην άσφαλτο. Ωστόσο, αντί να σπεύσουν να βοηθήσουν το βαριά τραυματισμένο κορίτσι, οι δύο άνδρες σηκώθηκαν αμέσως, επιβιβάστηκαν εκ νέου στο δίκυκλο και απομακρύνθηκαν βιαστικά από το σημείο, εγκαταλείποντας την ανήλικη στην τύχη της.

Η έρευνα της Τροχαίας στηρίχθηκε σε δύο καθοριστικά στοιχεία. Από τη μία πλευρά, οι αστυνομικοί είχαν στα χέρια τους το οπτικό υλικό που κατέγραψε ολόκληρη τη σκηνή της παράσυρσης και της φυγής, προσφέροντας αδιάσειστες αποδείξεις για το συμβάν και, από την άλλη, ο αριθμός κυκλοφορίας της μηχανής, τον οποίο κατάφεραν να συγκρατήσουν αυτόπτες μάρτυρες και στη συνέχεια παρέδωσαν στους αστυνομικούς, αποτέλεσε το «κλειδί» για την ταυτοποίηση του κατόχου του δικύκλου. Έτσι, ο συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων επέτρεψε στους αξιωματικούς της Τροχαίας να εντοπίσουν άμεσα τον οδηγό, ο οποίος πλέον βρίσκεται υπό κράτηση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να αντιμετωπίσει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εγκατάλειψη θύματος τροχαίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και για τον εντοπισμό του δεύτερου επιβαίνοντα της μηχανής.

Διαβάστε επίσης:

