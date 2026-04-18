Βέροια: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σταθμό της Βέροιας η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1735 (Θεσσαλονίκη-Έδεσσα) λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Βέροια- Έδεσσα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.
Η αμαξοστοιχία επιστρέφει στον Σταθμό της Βέροιας, όπου οι επιβάτες θα προωθηθούν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.
Παράλληλα, το δρομολόγιο 1736 (Έδεσσα-Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Έδεσσα – Βέροια, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Επισκοπή Νάουσας και Πετραία, ενώ από τον Σταθμό Βέροιας οι επιβάτες θα συνεχίσουν προς τη Θεσσαλονίκη με τρένο.
«Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού», τονίζει στην ενημέρωσή της η εταιρεία.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.