search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 23:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.04.2026 22:10

Βέροια: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές

treno

Ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σταθμό της Βέροιας η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1735 (Θεσσαλονίκη-Έδεσσα) λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Βέροια- Έδεσσα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Η αμαξοστοιχία επιστρέφει στον Σταθμό της Βέροιας, όπου οι επιβάτες θα προωθηθούν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.

Παράλληλα, το δρομολόγιο 1736 (Έδεσσα-Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Έδεσσα – Βέροια, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Επισκοπή Νάουσας και Πετραία, ενώ από τον Σταθμό Βέροιας οι επιβάτες θα συνεχίσουν προς τη Θεσσαλονίκη με τρένο.

«Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού», τονίζει στην ενημέρωσή της η εταιρεία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stanisi-new
LIFESTYLE

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

farantouris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

lazaridis1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

stena tou ormouz
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
house country
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

lazaridis makarios
ΕΛΛΑΔΑ

syrigos portosalte (1)
LIFESTYLE

lazaridis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

kefalonia_nosokomeio_myrto
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

stanisi-new
LIFESTYLE

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

farantouris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

1 / 3