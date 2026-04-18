Πάτρα: 60χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Νεκρός βρέθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πάτρα ένας 60χρονος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο 60χρονος φέρεται να ήταν άστεγος και το τελευταίο διάστημα είχε βρει κατάλυμα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν και άμεσα έφτασαν στο σημείο όπου διαπίστωσαν πως ο άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να προκαλούν έστω και υποψίες για εγκληματική ενέργεια.
Ωστόσο η σορός του 60χρονου διακομίστηκε στο Νοσοκομείο όπου θα γίνει νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργούν αστυνομικοί του Β Α.Τ. Πατρών.
