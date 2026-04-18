Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Λιοσίων: Μηχανή παρέρυσε ανήλικη

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε στη Λιοσίων λίγο πριν τις έξι το απόγευμα του Σαββάτου (18/4), όταν μηχανή παρέσυρε μια ανήλικη.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς κέντρο, με τον ασυνείδητο οδηγό της μοτοσικλέτας να εγκαταλείπει την ανήλικη και να διαφεύγει από το σημείο.

Η νεαρή μεταφέθηκε στο ΚΑΤ, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα και τον εντοπισμό του οδηγού.

