Τι λένε οι φίλοι και η οικογένειά της Μυρτώς: «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά ούτε είχε πρόβλημα με το αλκοόλ» – Ενδείξεις και για άλλους εμπλεκόμενους στον θάνατό της

Στις φυλακές Ναυπλίου οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά μετά από ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή.

Ο συνήγορος της οικογένειας καταγγέλλει πως υπάρχουν ενδείξεις ότι και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ένας 66χρονος, εμπλέκονται στον θάνατο της 19χρονης.

Δεκάδες πολίτες, συγγενείς και φίλοι της 19χρονης, είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο στο Αργοστόλι, περιμένοντας επί 13 ώρες την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Οι αρχές αναγκάστηκαν να φυγαδεύσουν τους κατηγορούμενους από την πίσω πόρτα του κτηρίου.

Για την οικογένεια της Μυρτώς, η προφυλάκιση των τριών είναι μόνο η αρχή. Κομβική για την εξέλιξη της υπόθεσης είναι η κατάθεση 66χρονου, ο οποίος επικοινωνούσε με τη Μυρτώ εκείνο το βράδυ μέσω μηνυμάτων και της έστειλε χρήματα.

Το μοιραίο βράδυ

Κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου κατέγραψε τις τελευταίες κινήσεις των συλληφθέντων. Προηγείται ο 22χρονος κρατώντας το μπουφάν της Μυρτώς. Ακολουθεί ο 26χρονος αρσιβαρίστας που την κουβαλάει εκτός του ξενοδοχείου και έπεται ο 23χρονος. Την μεταφέρουν σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου καλούν τον ΕΚΑΒ.

«Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε, ωστόσο αυτή δεν συνερχόταν. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και άλλοι δύο μου είπαν ότι φοβόντουσαν μην μπλέξουν γι’ αυτό θα την κατεβάσουν κάτω και θα πουν ότι την βρήκαν στον δρόμο. Κάποια στιγμή ο 26χρονος ξαναγύρισε και μου είπε ότι την πήρε ασθενοφόρο και όλα καλά. Εγώ έμεινα να καθαρίζω το δωμάτιο», είπε ο 23χρονος.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι προέβαλαν ως υπερασπιστικό ισχυρισμό, ότι δεν εγκατέλειψαν την κοπέλα και έμειναν μαζί της μέχρι να την παραλάβει ασθενοφόρο.

Φίλοι και οικογένεια της αδικοχαμένης Μυρτώς κάνουν λόγο για μια αξιαγάπητη κοπέλα που δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών. «Η φίλη μου δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας ούτε έκανε χρήση ποτέ ναρκωτικών ή αλκοολούχων ποτών», σημείωσε φίλη της.

Οι συλληφθέντες τη Δευτέρα θα οδηγηθούν στο σωφρονιστικό ίδρυμα του Κορυδαλλού.

