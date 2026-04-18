Αποκάλυψη Γιαννάκου για νοσοκομείο Κεφαλονιάς: Αναισθησιολόγος η «νοσηλεύτρια» που ισχυρίστηκε πως οι γιατροί καθυστέρησαν να βοηθήσουν την 19χρονη Μυρτώ

«Η Μυρτώ έχασε τη ζωή της επειδή αυτά τα κτήνη άργησαν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια από τις υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού, δηλαδή από το ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο. Και όχι γιατί δεν υπήρχαν γιατροί στο νοσοκομείο» ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της «νοσηλεύτριας» για καθυστέρηση των γιατρών στα ΤΕΠ Κεφαλονιάς. το βράδυ που έχασε τη ζωή της η 19χρονη Μυρτώ.

«Στο νοσοκομείο σε ενεργή εφημερία υπήρχαν καρδιολόγος γιατρός και αναισθησιολόγος. Και μάλιστα όταν έφτασε το ΕΚΑΒ εκεί, καρδιολόγος υποδέχτηκε την ασθενή και μαζί με την αναισθησιολόγο και επί 77 λεπτά βοήθησαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπάθησαν να κάνουν ανάνηψη αλλά δεν τα κατάφεραν. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ 4:31 και 4:34 τα ξημερώματα ήταν στο σημείο και εκεί υπήρχαν αυτά τα δύο κ…, τα οποία είπαν ότι την βρήκαν στο πεζοδρόμιο, την οποία κουβάλησαν σαν τσουβάλι από το δωμάτιο που έμεναν και ήταν απαθέστατοι. Ήταν αισχροί. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ είδαν ότι έχει αργή αναπνοή, ότι δεν αντιδρά στο φως η κόρη των οφθαλμών της», πρόσθεσε.

«Είπε ψέματα επειδή είχαν αλληλομηνυθεί για άλλο ζήτημα»

«Τέσσερα λεπτά ήταν στο νοσοκομείο. Εδώ λοιπόν, έγινε ένα τηλέφωνο σε μια εκπομπή, από μία υποτίθεται νοσηλεύτρια των ΤΕΠ, που είπε ότι δεν υπήρχαν γιατροί στο νοσοκομείο. Μόνο που είπε ψέματα γιατί δεν ήταν νοσηλεύτρια στα ΤΕΠ η συγκεκριμένη που πήρε τηλέφωνο. Ήταν γιατρός αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο, η οποία δεν ήταν σε εφημερία. Η συνάδελφός της ήταν στο νοσοκομείο σε εφημερία που ήταν εκεί και επιλήφθηκε του κοριτσιού. Αλλά οι ίδιοι, επειδή έχουν αλληλομηνυθεί για άλλο ζήτημα, πριν από ένα μήνα είχαν διανυκτερεύσει και οι δύο στο τμήμα. Είχε κόντρα μία γιατρός με την άλλη που είχε βάρδια και πήρε και υποκρίθηκε τη νοσηλεύτρια και κατήγγειλε ψέματα. Αυτό είναι γνωστό σε όλο το νοσοκομείο της Κεφαλλονιάς. Και το λέω καθαρά γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους», πρόσθεσε ο κ. Γιαννάκος.

«Δεν θα βγάλουμε λάδι αυτά τα καθάρματα λέγοντας ότι φταίει το υγειονομικό σύστημα, ενώ οι ίδιοι είχαν δύο ώρες εκεί το κορίτσι χωρίς να ζητάνε βοήθεια γιατί στην αρχή αν ζήταγαν βοήθεια, το κορίτσι θα είχε σωθεί. Η κοπέλα ήταν στη σχολή βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου. Ήταν μία άριστη σπουδάστρια στο δεύτερο εξάμηνο. Πολύ καλό κορίτσι χωρίς να κάνει χρήση ναρκωτικών. Και η τραγική ειρωνεία ποια ήταν; Γιατί και η μάνα της ήταν βιοπαλαίστρια. Τελείωσε τη σχολή και εκείνο το βράδυ έκανε αποκλειστικό σε ασθενή και η κόρη της πέθανε κάτω και η ίδια δεν το ήξερε. Πήγε στο σπίτι της και την ειδοποίησε ο καρδιολόγος που υποτίθεται δεν υπήρχε», επισήμανε.

Διαψεύδουν και οι υπάλληλοι του νοσοκομείου Κεφαλονιάς τις καταγγελίες για τα ΤΕΠ

Τη διερεύνηση της ταυτότητας της γυναίκας, που εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως νοσηλεύτρια και ισχυρίστηκε πως οι γιατροί καθυστέρησαν να πάνε στο νοσοκομείο, το βράδυ που μεταφέρθηκε εκεί η 19χρονη Μυρτώ, ζητά το Σωματείο Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς.

Το επίσημο έγγραφο απευθύνεται στη Διοίκηση του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, τη 6η ΥΠΕ και τον Υπουργό Υγείας και αναφέρει:

«Μετά την εμφάνιση κυρίας στην εκπομπή “Νύχτα αποκαλύψεων” στις 15/4/2026 του δημοσιογράφου κου Πέτρου Κουσουλού στον Αντ1, που παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια και προσπάθησε να δυσφημίσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μιλώντας για δυσλειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών λέγοντας ότι οι γιατροί “ήρθαν πολύ αργότερα” και επιρρίπτοντας ευθύνες στο προσωπικό του Γ.Ν. Κεφαλληνίας αλλά και σύμφωνα με την Διεύθυνση στης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τις Προϊστάμενες όλων των Τμημάτων του Νοσοκομείου, καμία νοσηλεύτρια του Γ. Ν. Κεφαλληνίας δεν προέβη σε δηλώσεις στη συγκεκριμένη εκπομπή.

Η κυρία αυτή που παρίστανε τη νοσηλεύτρια πιθανόν για άγνωστους δικούς της λόγους, ψευδώς ανέφερε ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της άτυχης 19χρονης κοπέλας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βάση τις μαρτυρίες της βάρδιας του νοσηλευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας στην εκπομπή, δεν ήταν παρούσα στο συμβάν για να μπορεί να είναι σε θέση να κάνει διαπιστώσεις σχετικά με την παρουσία των γιατρών στο ΤΕΠ, αλλά και την κατάσταση στην οποία ήταν η 19χρονη κοπέλα την ώρα της άφιξής της στο ΤΕΠ.

Και μόνο το γεγονός ότι οι δηλώσεις είναι ανώνυμες και όχι επώνυμες όπως θα άρμοζε σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό δημιουργούν υποψίες και ερωτηματικά για την αξιοπιστία τους.

Ως εκ τούτου ζητάμε την διερεύνηση της αλήθειας όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα της κυρίας και την αποκατάσταση της τιμής και του κύρους των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ. Ν. Κεφαλληνίας τα οποία προσέβαλε καπηλευόμενη την ιδιότητα της νοσηλεύτριας η οποία περιποιεί τιμή για το Γ. Ν. Κεφαλληνίας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να αποκαλυφθεί η αλήθεια»

Διαψεύδει τις καταγγελίες για τα ΤΕΠ το νοσοκομείο Κεφαλονιάς

Θυμίζουμε ότι ανακοίνωση είχε εκδώσει και το νοσοκομείο Κεφαλονιάς που αποτελούσε μέρος ανάρτησης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ως προς τα γεγονότα με την Μυρτώ στην Κεφαλλονιά το Νοσοκομείο εξέδωσε και αυτό επίσημη ανακοίνωση April 16, 2026

Στην ανακοίνωση του, το νοσοκομείο απαντά σε αναφορές που έκαναν λόγο για καθυστερημένη προσέλευση ιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) το πρωί της 14ης Απριλίου 2026, τονίζοντας ότι ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό ενήργησαν υποδειγματικά. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι το προσωπικό εκπλήρωσε πλήρως το καθήκον του. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργαζομένων υπερασπίζεται με κάθε μέσο την υγεία των πολιτών.

Διαβάστε επίσης:

Καστοριά: Τηλεφωνική απάτη σε βάρος 93χρονης – Της απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά με πρόσχημα έκτακτης νοσηλείας συγγενή

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα εκβίασης επιχειρηματία – Βρέθηκε όπλο στην κατοχή 23χρονου

Συνέδριο ΓΣΕΕ: Με χωριστό ψηφοδέλτιο, απέναντι στην ΠΑΣΚΕ, κατεβαίνει στις εκλογές ο Καραγεωργόπουλος



