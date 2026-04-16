Θάνατος Μυρτώς στην Κεφαλονιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

Ευρήματα που ενδέχεται να ρίξουν περσσότερο φως στον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς, στην Κεφαλονιά, εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές.

Πρόκειται για ευρήματα από το ενοικιαζόμενο δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου βρισκόταν η Μυρτώ πριν βρεθεί σε πλατεία του Αργοστολίου.

Στο υπνοδωμάτιο βρέθηκαν κηλίδες αίματος και τμήματα από τεχνητές βλεφαρίδες, ενώ κηλίδα αίματος βρέθηκε και στο τραπέζι του δωματίου.

Κηλίδα αίματος σε πετσέτα και στον τοίχο βρέθηκαν και στο μπάνιο του ενοικιαζόμενου δωματίου.

Όλα τα ευρήματα θα υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν συλληφθεί ήδη τρά άτομα τα οποία ήταν μαζί με τη Μυρτώ πριν τον θάνατό της και την άφησαν αναίσθητη στην πλατεία του Αργοστολίου, μετά από χρήση κοκαΐνης.

Διαβάστε επίσης

