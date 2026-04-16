search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.04.2026 11:46

Πάτρα: Βρήκαν σε κοτέτσι χειροβομβίδα, ναρκωτικά και πάνω από 15.000 ευρώ

Χειροβομβίδα, πιστόλι, κοκαΐνη, και πάνω από 15.000 ευρώ εντόπισαν οι αρχές σε… κοτέτσι, σε περιοχή της Πάτρας, με αποτέλεσμα τρεις συλλήψεις.

Προηγήθηκε συντομισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Οι αστυνομικοί αρχικά εντόπισαν τον βασικό κατηγορούμενο να πουλάει ένα γραμμάριο κοκαΐνης σε έναν άλλον άνδρα, έναντι 60 ευρώ. Ο κατηγορούμενος προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη, γρονθοκοπώντας τους αστυνομικούς.

Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων, όπου συνελήφθη και μία γυναίκα, με τους αστυνομικούς να ανακαλύπτουν σε κοτέτσι τα ευρήματα:

Μια αμυντική χειροβομβίδα

80,4 γραμμάρια κοκαΐνης

ένα πιστόλι με 29 φυσίγγια

χρηματικό ποσό ύψους 15.390 ευρώ

μια συσκευή γεωεντοπισμού (GPS)

και κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των δύο βασικών κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακρουργήματος για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων. Ο τρίτος άνδρας συνελήφθη για παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

google_news_icon

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3