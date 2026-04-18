ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 22:10
ΕΛΛΑΔΑ

18.04.2026 21:16

Κέρκυρα: Διαμαρτυρία αστυνομικών για την υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας – Κατέλαβαν συμβολικά το Αστυνομικό Μέγαρο

18.04.2026 21:16
Αστυνομικοί της Κέρκυρας διαμαρτυρήθηκαν για την υποστελέχωση της υπηρεσίας του νησιού, προχωρώντας στην συμβολική κατάληψη του Αστυνομικού Μεγάρου, ενόψει τουριστικής περιόδου

Οι Αστυνομικοί απέκλεισαν συμβολικά το Αστυνομικό μέγαρο τονίζοντας ότι αν σύντομα δεν έχουν εξελίξεις με πρόσληψη προσωπικού θα προχωρήσουν σε δυναμικότερες κινητοποιήσεις, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα corfutvnews.gr.

Ο πρόεδρος της τοπικής Ένωσης, Νίκος Μποζίκης σύμφωνα με την ΕΡΤ ανέφερε ότι το εναπομείναν προσωπικό εξαντλείται σε εξαντλητικά ωράρια, ενώ η γραφειοκρατία –όπως η επίδοση εγγράφων– αποσπά πολύτιμες δυνάμεις από την κύρια αποστολή τους. «Όταν το προσωπικό είναι εξαντλημένο, η αποτελεσματικότητα πέφτει. Βλέπουμε μια τάση ενίσχυσης των μεγάλων αστικών κέντρων, αφήνοντας τις νησιωτικές περιοχές στο περιθώριο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την κινητοποίηση στήριξε ο ειδικός γραμματέας της ΠΟΑΣΥ, Βασίλης Νάκος, κάνοντας λόγο για μια ευρύτερη παθογένεια. «Δεν είναι δυνατόν ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός να λειτουργεί με υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Η ηγεσία οφείλει να προχωρήσει σε ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό», δήλωσε, τονίζοντας την ανάγκη για ορθολογική κατανομή δυνάμεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποστράτων, Χρήστος Χαχαμίδης, ο οποίος χαρακτήρισε το πρόβλημα διαχρονικό. «Σε κάθε επαρχιακή πόλη, οι υπηρεσίες υπολειτουργούν γιατί δεν καλύπτονται οι οργανικές θέσεις», ανέφερε, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις στην ψυχολογία και την απόδοση των εν ενεργεία συναδέλφων του.

Οι αστυνομικοί προειδοποιούν ότι η σημερινή κίνηση είναι μόνο η αρχή. Ζητούν άμεση συνάντηση με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και τονίζουν πως η ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών δεν μπορεί να αποτελεί δευτερεύουσα προτεραιότητα.

ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Διαμαρτυρία αστυνομικών για την υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας – Κατέλαβαν συμβολικά το Αστυνομικό Μέγαρο

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 22:06
Κέρκυρα: Διαμαρτυρία αστυνομικών για την υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας – Κατέλαβαν συμβολικά το Αστυνομικό Μέγαρο

