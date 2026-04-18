ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 23:48
18.04.2026 23:16

Ατύχημα και εγκατάλειψη στη Λιοσίων: Video-σοκ από τη στιγμή της παράσυρσης της ανήλικης – Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη

18.04.2026 23:16
Βίντεο με την στιγμή της παράσυρσης και εγκατάλειψης ανήλικης που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Λιοσίων, με τη 16χρονη να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή του ατυχήματος, όταν η ανήλικη επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, έχοντας ελέγξει δεξιά και αριστερά. Την ίδια στιγμή, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες την παρασύρει και την πετάει περίπου 30 με 40 μέτρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, από τη σύγκρουση φαίνεται πως η μηχανή εξετράπη της πορείας της και οι δύο επιβαίνοντες έπεσαν στο οδόστρωμα, ωστόσο στη συνέχεια σηκώθηκαν και εγκατέλειψαν το σημείο.

Η 16χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας της.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της οδού Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον ήχο της πρόσκρουσης να προκαλεί αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι αστυνομικοί, έχουν στην κατοχή τους και την πινακίδα της μηχανής με την σύλληψη τους να είναι θέμα χρόνου.

Ατύχημα και εγκατάλειψη στη Λιοσίων: Video-σοκ από τη στιγμή της παράσυρσης της ανήλικης – Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 23:41
Στανίση: «Η νύχτα έβγαλε επιστήμονες γιατί η μάνα δούλευε στη λάντζα και σπούδασε τα παιδιά της»

Ατύχημα και εγκατάλειψη στη Λιοσίων: Video-σοκ από τη στιγμή της παράσυρσης της ανήλικης – Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη

Με… αντανακλαστικά ανεξάρτητου ευρωβουλευτή ο Φαραντούρης σπεύδει στη Λέσβο  

