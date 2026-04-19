Πάτρα: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του

Σε αυτοχειρία οφείλεται ο θάνατος ενός άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο πλατύσκαλο του σπιτιού του στην Πάτρα, στο οποίο νωρίτερα είχε βάλει φωτιά. Το γεγονός ότι ο αυτόχειρας (αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα) «έχασε» πριν μερικά 24ωρα την αδερφή του φέρεται ότι ήταν κάτι το οποίο τον επηρέασε καταλυτικά.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, σε αυτοκτονία αποδίδεται και επίσημα από τις Αρχές ο θάνατος του άνδρα που βρέθηκε νεκρός σήμερα τα ξημερώματα στο πλατύσκαλο της οικίας του στο Ακταίο.

Ο άνδρας που στο παρελθόν ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης στο Ρίο, έβαλε φωτιά στο σπίτι του και στη συνέχεια με κυνηγετική καραμπίνα βγήκε έξω και αυτοπυροβολύθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αδελφή του με την οποία διέμεναν στο ίδιο σπίτι πέθανε και σήμερα θα γινόταν η κηδεία της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής (19/04) στην Πάτρα σε σπίτι στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στο ύψος του Ακταίου απέναντι από πρατήριο υγρών καυσίμων.

Επί τόπου έφθασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να ελέγξουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, ενώ μετά το τέλος της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν σε χώρο τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

