Θεσσαλονίκη: 39χρονος …έσπασε τα κοντέρ – Έτρεχε με 192 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 70

Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, έπειτα από επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με ταχύτητα που έφτανε τα 192 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 70 χλμ/ώρα για το συγκεκριμένο οδικό τμήμα ενώ διαπιστώθηκε και ότι δεν προσαρμόζε την ταχύτητά του στις επικρατούσες συνθήκες.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

