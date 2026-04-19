search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 14:48
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Θεσσαλονίκη: 39χρονος …έσπασε τα κοντέρ – Έτρεχε με 192 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 70

troxaia-radar

Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, έπειτα από επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με ταχύτητα που έφτανε τα 192 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 70 χλμ/ώρα για το συγκεκριμένο οδικό τμήμα ενώ διαπιστώθηκε και ότι δεν προσαρμόζε την ταχύτητά του στις επικρατούσες συνθήκες.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fidi-Thessaloniki
ΚΟΣΜΟΣ

fwtia_malaisia
ΚΟΣΜΟΣ

trump_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

stournaras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ASTYNOMIA new
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lazaridis1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

syrigos portosalte (1)
LIFESTYLE

marw_kontou
LIFESTYLE

PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
PODCASTS

Tillys-Pastelles-Sephardic-Meat-Hand-Pies-
CUCINA POVERA

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3