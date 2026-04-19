search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 14:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Χολαργός: Χειροπέδες σε 46χρονο για παιδική πορνογραφία, οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους – Στην κατοχή του εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία

Στη σύλληψη ενός 46χρονου, που είναι ύποπτος για παιδική πορνογραφία και οργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό για ανήλικους, προχώρησαν οι Αρχές.

Αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο σπίτι του στον Χολαργό, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου κατάσχεσαν 171 αρχεία με οπτικοακουστικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Συνολικά βρέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι, με εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών.

Η ομάδα στα social και οι εκδρομές με ποδήλατα στο βουνό

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς είχε δημιουργήσει ομάδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας διοργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό, για ανήλικους σε περιοχές όπως ο Υμηττός και η Πάρνηθα, αναρτώντας συχνά σχετικό υλικό από τις εξορμήσεις.

Ο 46χρονος παιδόφιλος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές το 2013 για παρόμοια υπόθεση, ενώ φέρεται να ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από διεθνή συνεργασία, καθώς η έρευνα ξεκίνησε μετά από σήμα της Europol, σύμφωνα με το οποίο εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά ίχνη χρήστη από την Ελλάδα που είχε μεταφορτώσει υλικό κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακή πλατφόρμα αποθήκευσης.

Το σήμα προέκυψε στο πλαίσιο επιχείρησης των Αρχών της Σουηδίας και της Αυστραλίας.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στη Λιοσίων: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη – Σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη

Θεσσαλονίκη: 39χρονος …έσπασε τα κοντέρ – Έτρεχε με 192 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 70

Πάτρα: Αυτοκτόνησε ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πριν από την κηδεία της αδερφής του – Δεν άντεξε τον χαμό της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Πολωνία: Εντοπίστηκαν 148 πύθωνες σε διαμέρισμα στην Κρακοβία – Τρεις συλλήψεις

ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση πυρκαγιάς στη Μαλαισία: Έγιναν στάχτη 1.000 πλωτές κατοικίες – Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καταδικάζει την παράταση εξαίρεσης των αμερικανικών κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω ενεργειακής κρίσης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυμα Στουρνάρα για μέτρα στήριξης σε όσους πλήττονται και αύξηση επιτοκίων καταθέσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που έχασαν τα 3χρονα παιδιά τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της - Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

CUCINA POVERA

Παστέλα, η κρεατόπιτα της Ελληνοεβραϊκής κουζίνας των Ιωαννίνων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3