Χολαργός: Χειροπέδες σε 46χρονο για παιδική πορνογραφία, οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους – Στην κατοχή του εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία

Στη σύλληψη ενός 46χρονου, που είναι ύποπτος για παιδική πορνογραφία και οργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό για ανήλικους, προχώρησαν οι Αρχές.

Αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο σπίτι του στον Χολαργό, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου κατάσχεσαν 171 αρχεία με οπτικοακουστικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Συνολικά βρέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι, με εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών.

Η ομάδα στα social και οι εκδρομές με ποδήλατα στο βουνό

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς είχε δημιουργήσει ομάδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας διοργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό, για ανήλικους σε περιοχές όπως ο Υμηττός και η Πάρνηθα, αναρτώντας συχνά σχετικό υλικό από τις εξορμήσεις.

Ο 46χρονος παιδόφιλος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές το 2013 για παρόμοια υπόθεση, ενώ φέρεται να ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από διεθνή συνεργασία, καθώς η έρευνα ξεκίνησε μετά από σήμα της Europol, σύμφωνα με το οποίο εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά ίχνη χρήστη από την Ελλάδα που είχε μεταφορτώσει υλικό κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακή πλατφόρμα αποθήκευσης.

Το σήμα προέκυψε στο πλαίσιο επιχείρησης των Αρχών της Σουηδίας και της Αυστραλίας.

