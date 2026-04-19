Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που έχασαν τα 3χρονα παιδιά τους

Με χειροπέδες κατέληξαν δύο μητέρες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έχασαν από την προσοχή τους τα ανήλικα παιδιά τους και τα εντόπισαν αστυνομικοί.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Τούμπας. Μια 27χρονη κατηγορείται ότι δεν πρόσεχε την τριών ετών κόρη της, η οποία εντοπίστηκε τελικά από αστυνομικούς στις 16:45, στη στάση «Ευκλείδης» του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Στη δεύτερη περίπτωση, που σημειώθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ένα τριών ετών αγόρι διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του ενώ βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους στους Αμπελόκηπους. Το παιδί εντοπίστηκε τελικά ασυνόδευτο σε υπαίθριο χώρο της ίδιας περιοχής από διερχόμενη πολίτη και ενημερώθηκε η αστυνομία.

Οι δύο μητέρες συνελήφθησαν και βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης:

Χολαργός: Χειροπέδες σε 46χρονο για παιδική πορνογραφία, οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους – Στην κατοχή του εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία

Τροχαίο στη Λιοσίων: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη – Σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη

Θεσσαλονίκη: 39χρονος …έσπασε τα κοντέρ – Έτρεχε με 192 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 70

