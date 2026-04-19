ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 14:51
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που έχασαν τα 3χρονα παιδιά τους

φωτογραφία αρχείου

Με χειροπέδες κατέληξαν δύο μητέρες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έχασαν από την προσοχή τους τα ανήλικα παιδιά τους και τα εντόπισαν αστυνομικοί.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Τούμπας. Μια 27χρονη κατηγορείται ότι δεν πρόσεχε την τριών ετών κόρη της, η οποία εντοπίστηκε τελικά από αστυνομικούς στις 16:45, στη στάση «Ευκλείδης» του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Στη δεύτερη περίπτωση, που σημειώθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ένα τριών ετών αγόρι διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του ενώ βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους στους Αμπελόκηπους. Το παιδί εντοπίστηκε τελικά ασυνόδευτο σε υπαίθριο χώρο της ίδιας περιοχής από διερχόμενη πολίτη και ενημερώθηκε η αστυνομία.

Οι δύο μητέρες συνελήφθησαν και βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

fidi-Thessaloniki
fwtia_malaisia
trump_zelensky_new
stournaras_new
ASTYNOMIA new
lazaridis1
syrigos portosalte (1)
marw_kontou
PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
Tillys-Pastelles-Sephardic-Meat-Hand-Pies-
fidi-Thessaloniki
fwtia_malaisia
trump_zelensky_new
