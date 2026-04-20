Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Σε μια ριζική αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στα μετρητά προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, σηματοδοτώντας τη σταδιακή «αποστρατεία» της παραδοσιακής πλαστικής κάρτας.

Μέσω των νέων θεσμικών παρεμβάσεων και της οδηγίας PSD3, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα μετακινείται προς ένα μοντέλο που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα έξυπνα κινητά (smartphones) και τα ψηφιακά πορτοφόλια (digital wallets).

Η «ευκολία» ως πρόσχημα και η ασφάλεια ως στόχος

Οι εμπνευστές του σχεδίου υποστηρίζουν ότι η παραδοσιακή διαδικασία στα ΑΤΜ είναι πλέον «περιττά περίπλοκη». Η εισαγωγή της κάρτας, η αναμονή και η πληκτρολόγηση κρίνονται ως χρονοβόρες διαδικασίες που ανήκουν στο παρελθόν.

Πίσω όμως από την υπόσχεση για μεγαλύτερη ευκολία, κρύβεται ο στρατηγικός στόχος της ενίσχυσης της ασφάλειας. Οι ψηφιακές συναλλαγές μέσω βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου στο κινητό) θεωρούνται πολύ πιο θωρακισμένες έναντι της υποκλοπής στοιχείων (skimming) που μαστίζει τις φυσικές κάρτες.

Το γαλλικό μοντέλο και οι προσωρινοί κωδικοί

Σε χώρες όπως η Γαλλία, η μετάβαση έχει ήδη ξεκινήσει. Το νέο σύστημα επιτρέπει στον χρήστη να «παραγγέλνει» το ποσό που επιθυμεί μέσω του banking app του. Η εφαρμογή παράγει έναν μοναδικό, προσωρινό κωδικό συναλλαγής, ο οποίος εισάγεται στο ΑΤΜ αντί για την κάρτα. Μάλιστα, για μεγαλύτερα ποσά ή ως πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, εξετάζεται ο προγραμματισμός της ανάληψης ακόμη και ημέρες πριν, ώστε να αποφεύγονται αυθόρμητες κινήσεις υπό καθεστώς εκβιασμού ή απάτης.

Η ελληνική πραγματικότητα: Από τα Smartwatch στο Cashback

Στην Ελλάδα, η τεχνολογία NFC έχει ήδη επιτρέψει τις ανέπαφες αναλήψεις. Οι χρήστες απλώς πλησιάζουν το κινητό ή το smartwatch τους στον αναγνώστη του ΑΤΜ. Ωστόσο, η πραγματική είδηση αφορά το cashback.

Σήμερα, το όριο για ανάληψη μετρητών από το ταμείο ενός καταστήματος (π.χ. super market) ανέρχεται στα 60 ευρώ. Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων βρίσκεται πλέον η αύξηση αυτού του ορίου στα 150 ευρώ, με παράλληλη παροχή φορολογικών κινήτρων στους εμπόρους για να υιοθετήσουν μαζικά την υπηρεσία.

Η «επανάσταση» της οδηγίας PSD3

Το μεγάλο θεσμικό βήμα αναμένεται με την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας PSD3 (Payment Services Directive 3). Η νέα αυτή νομοθεσία, που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ έως τα τέλη του 2026, φέρνει μια κοσμογονική αλλαγή:

Ανάληψη χωρίς αγορά: Οι καταναλωτές θα μπορούν να μπαίνουν σε ένα κατάστημα λιανικής και να ζητούν μετρητά (έως 150 ευρώ) χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν το παραμικρό.

Κάλυψη «λευκών περιοχών»: Στόχος είναι να λυθεί το πρόβλημα των περιοχών όπου τα τραπεζικά υποκαταστήματα και τα ΑΤΜ έχουν εξαφανιστεί λόγω των περικοπών των τραπεζών.

Το χρονοδιάγραμμα

Η μετάβαση δεν είναι μακριά. Με ορίζοντα το 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να δημιουργήσει ένα δίκτυο όπου κάθε ταμειακή μηχανή θα λειτουργεί εν δυνάμει ως ένα μικρό ΑΤΜ. Μένει να φανεί αν οι πολίτες – και ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες – θα προσαρμοστούν εύκολα σε έναν κόσμο όπου το πορτοφόλι τους θα βρίσκεται «κλειδωμένο» πίσω από την οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου.

