Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής «αδειάζει» Τραμπ και Μπάρακ για τα F-35: «Ερντογάν στο λέω ξανά: δεν θα τα πάρεις»

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, άδειασε… μεγαλοπρεπώς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τομ Μπάρακ για τα F-35 στην Τουρκία.

Ο Σκοτ, ανάρτησε τις δηλώσεις του Μπάρακ, πρέσβη των ΗΠΑ στη Τουρκία, ο οποίος σε Φόρουμ είπε πως η Άγκυρα θα μπει σύντομα στο πρόγραμμα για τα F-35.

Ο Σκοτ ξεκαθάρισε από την πλευρά του πως όταν θα πάει για ψήφιση κάτι τέτοιο, θα το εμποδίσει.

«Η Τουρκία, η χώρα που χρηματοδοτεί τη Χαμάς, τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, μισεί το Ισραήλ, αγαπά τη Ρωσία και το Ιράν… καλή τύχη στο να αποκτήσετε τα F-35, τα F-16 και οποιαδήποτε άλλη αμυντική πλατφόρμα αμερικανικής κατασκευής. Το είπα στον Ερντογάν το 2018 και του το λέω ξανά: ΔΕΝ θα πάρεις τα μαχητικά F-35» τόνισε ο Σκοτ στο μήνυμά του στο X.

Turkey, the country that funds Hamas, the Muslim Brotherhood, hates Israel, loves Russia and Iran…good luck getting the F35, F16, and any other American made defense platform.



I told Erdoğan in 2018 and I tell him again: you’re NOT getting the F35. https://t.co/7gAHdJGjO1 — Rick Scott (@SenRickScott) April 19, 2026

