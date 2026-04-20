search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 15:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής «αδειάζει» Τραμπ και Μπάρακ για τα F-35: «Ερντογάν στο λέω ξανά: δεν θα τα πάρεις»

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, άδειασε… μεγαλοπρεπώς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τομ Μπάρακ για τα F-35 στην Τουρκία.

Ο Σκοτ, ανάρτησε τις δηλώσεις του Μπάρακ, πρέσβη των ΗΠΑ στη Τουρκία, ο οποίος σε Φόρουμ είπε πως η Άγκυρα θα μπει σύντομα στο πρόγραμμα για τα F-35.

Ο Σκοτ ξεκαθάρισε από την πλευρά του πως όταν θα πάει για ψήφιση κάτι τέτοιο, θα το εμποδίσει.

«Η Τουρκία, η χώρα που χρηματοδοτεί τη Χαμάς, τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, μισεί το Ισραήλ, αγαπά τη Ρωσία και το Ιράν… καλή τύχη στο να αποκτήσετε τα F-35, τα F-16 και οποιαδήποτε άλλη αμυντική πλατφόρμα αμερικανικής κατασκευής. Το είπα στον Ερντογάν το 2018 και του το λέω ξανά: ΔΕΝ θα πάρεις τα μαχητικά F-35» τόνισε ο Σκοτ στο μήνυμά του στο X. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΛΧΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3