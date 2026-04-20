SOUTHCOM: Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος «διακινητών ναρκωτικών» στην Καραϊβική – Τρεις νεκροί (video)

Ακόμη τρεις άνθρωποι δολοφονήθηκαν χθες, Κυριακή (19/4), σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον σκάφους που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική.

Πλέον, τα θύματα από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ σε ανατολικό Ειρηνικό και Καραϊβική, οι οποίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2025, είναι τουλάχιστον 180, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει αδιάσειστη απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Η νομιμότητα των πληγμάτων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλούν για εξωδικαστικές δολοφονίες.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») έκανε λόγο μέσω X για «θανάσιμο πλήγμα» εναντίον πλεούμενου «επιδιδόμενου σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών», που εκμεταλλεύονταν «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιους αναφέρεται.

On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn — U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος κινείτο σε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και ότι εμπλεκόταν σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών. Τρεις άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής», πρόσθεσε, παρέθεσε «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο 12 δευτερολέπτων που απαθανατίζει την καταστροφή του σκάφους.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον έξι αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής τον Απρίλιο.

