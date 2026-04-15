ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 07:51
15.04.2026 07:25

Ειρηνικός: Οι ΗΠΑ «χτύπησαν» και άλλο σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά – Τέσσερις νεκροί (video)

Τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν χθες, Τρίτη (14/4), σε ακόμη έναν αμερικανικό βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό, όπως ανακοίνωσε η SOUTHCOM, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής.

Συνολικά, από την έναρξη της εκστρατείας πληγμάτων εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να επιδίδονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, έχουν σκοτωθεί 174 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 11 τις τελευταίες ημέρες.

Η SOUTHCOM ανέφερε μέσω X ότι στοχοποίησε σκάφος «επιδιδόμενο σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών» και πως «τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν», παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο που απαθανατίζει την καταστροφή του πλεούμενου.

Παρόμοια επιχείρηση είχε ήδη σκοτώσει δυο ανθρώπους προχθές Δευτέρα, ενώ άλλοι δυο βομβαρδισμοί σκότωσαν πέντε άνδρες το Σάββατο.

Η Ουάσιγκτον εξαπολύει από τον Σεπτέμβριο του 2025 αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική που παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά προς την αμερικανική αγορά, καθώς έχει χαρακτηρίσει πολλές συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις από πέρυσι.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε κάποια απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα αμφισβητείται. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλούν για εξωδικαστικές δολοφονίες.

Διαβάστε επίσης:

Λαβρόφ: «Η Ρωσία έτοιμη να “ισοσκελίσει” το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας»

Τραμπ: «Κοντά στο τέλος» ο πόλεμος με το Ιράν – Στο τραπέζι νέα συμφωνία

Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: «Εγκατάλειψη» ή «δολοφονία»; Στο εδώλιο επτά υγειονομικοί




Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων για να διαφύγει

Εκεί που τα… πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

Νέα επίθεση Τραμπ στον Πάπα Λέοντα: Aς του πεί κάποιος ότι το Ιράν έχει σκοτώσει 42.000 άοπλους διαδηλωτές

Λαβρόφ: «Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας»

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Κεφαλονιά: «Την παρατήσαμε εκεί μόνη της» - Τα μηνύματα που οδήγησαν στη σύλληψη των τριών για τον θάνατο της 19χρονης 

