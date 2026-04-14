search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 09:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.04.2026 07:18

Ειρηνικός Ωκεανός: Δύο νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά (video)

14.04.2026 07:18
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα (13/4), ότι σκότωσε άλλους δυο ανθρώπους σε βομβαρδισμό ταχύπλοου υποτιθέμενων διακινητών ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Από την έναρξη των επιχειρήσεων, τον περάσμένο Σεπτέμβριο, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 170 άνθρωποι.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») διαβεβαίωσε μέσω X ότι το μικρό σκάφος που χτυπήθηκε «επιδιδόταν σε διακίνηση ναρκωτικών», παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο που απαθανατίζει την καταστροφή του.

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική που παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά, είχε χαρακτηρίσει πολλές συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις από νωρίτερα πέρυσι.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει κάποια αδιάσειστη απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα αμφισβητείται εντός και εκτός χώρας. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλούν για εξωδικαστικές δολοφονίες.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 09:20
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινόπουλος: Από το φαρμακείο του 1893 στην έξοδο από τα Starbucks – Η διαδρομή μιας αυτοκρατορίας που σημάδεψε το ελληνικό εμπόριο

ΥΓΕΙΑ

Εμφυτεύσιμα κύτταρα νησίδων παγκρέατος μπορούν να ελέγχουν τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 χωρίς ενέσεις ινσουλίνης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ναυμαχία της… Λέσβου – Πώς και γιατί ξέσπασε ο καβγάς ανάμεσα σε Χιώτη και Δουδωνή

1 / 3