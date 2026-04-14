ΗΠΑ – Ιράν: Ο Βανς ζητά παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου – Η Τεχεράνη καταγγέλλει στον ΟΗΕ τον αποκλεισμό λιμανιών

Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ, με την Ουάσιγκτον να απαιτεί πλήρη έλεγχο του εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης και την ιρανική πλευρά να προσφεύγει στον ΟΗΕ καταγγέλλοντας παράνομο αποκλεισμό λιμανιών.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» των Ιρανών, δήλωσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο, συνομιλίες στις οποίες συμμετείχε προσωπικά. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί, μεταξύ άλλων, να παραδοθεί στην Ουάσιγκτον το σύνολο της ποσότητας εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία.

«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», ανέφερε ο Τζέι Ντι Βανς στο Fox News, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να βρίσκεται υπό αμερικανικό έλεγχο και να εφαρμοστούν αυστηροί μηχανισμοί επαλήθευσης ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα προχωρήσει στο μέλλον σε παραγωγή ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στις συνομιλίες, χαρακτήρισε τις επαφές άνευ προηγουμένου, αλλά άκαρπες, επαναλαμβάνοντας την καχυποψία της Ουάσιγκτον ως προς τις προθέσεις της Τεχεράνης.

Η στάση της Τεχεράνης και οι αιτιάσεις περί «μαξιμαλιστικών απαιτήσεων»

«Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό», σημείωσε ο Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι παρουσίασε στους συνομιλητές του τις «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ. Κατά τον ίδιο, η ιρανική πλευρά «έκανε ένα βήμα», όμως «δεν έφθασε αρκετά μακριά».

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές είχαν πλησιάσει σε συμφωνία, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις», όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί. Ο Τζέι Ντι Βανς αναφέρθηκε επίσης στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει κλείσει de facto μετά την έναρξη του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα ανοίξουν πλήρως στο πλαίσιο της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε ιρανικό σκάφος «ταχείας επίθεσης» επιχειρήσει να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών θα «καταστραφεί», κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση.

Καταγγελία στον ΟΗΕ για παραβίαση κυριαρχίας

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ιράν κατήγγειλε στον ΟΗΕ τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς» του, μετά την εφαρμογή του αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ στοχοποιώντας ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν.

Σε επιστολή προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ιρανός πρεσβευτής Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί τονίζει ότι το μέτρο αποτελεί «σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της θάλασσας» και δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο κλιμάκωσης στην ήδη τεταμένη περιοχή.

Αίτημα αποζημιώσεων από χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις

Παράλληλα, η Τεχεράνη ζητεί αποζημιώσεις από χώρες της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, υποστηρίζοντας ότι επέτρεψαν την εξαπόλυση «παράνομων ένοπλων επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων» στο ιρανικό έδαφος.

Συγκεκριμένα, το Ιράν αξιώνει επανορθώσεις από το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ιορδανία, κάνοντας λόγο για υλικές και ηθικές ζημιές που υπέστη εξαιτίας των ενεργειών τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Οι πέντε αραβικές μοναρχίες, σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, αρνούνται ότι συμμετείχαν σε επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Η ένοπλη σύρραξη ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με μαζικές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών της χώρας, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και εκτεταμένες καταστροφές. Η κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ παραμένει εύθραυστη, ενώ οι διμερείς διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν δεν κατόρθωσαν να οδηγήσουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

