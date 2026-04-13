Νέο σόου Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Παρήγγειλε fast food και άφησε φιλοδώρημα 100 δολάρια (Photos/Video)

Αφορμή για να προβάλλει εκ νέου το νομοσχέδιό του σχετικά με τα φιλοδωρήματα φαίνεται πως βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προχώρησε σε παραγγελία fast food που παραδόθηκε απευθείας στην είσοδο του Οβάλ Γραφείου, μέσα στον Λευκό Οίκο.

Σε οπτικό υλικό που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να παραλαμβάνει την παραγγελία από γυναίκα εργαζόμενη σε εταιρεία διανομής φαγητού, η οποία φορά μπλούζα με το λογότυπο της επιχείρησης και του παραδίδει δύο χάρτινες σακούλες με το γεύμα.

«Θα θέλατε να κάνουμε μια μικρή συνέντευξη Τύπου μαζί, με αυτούς τους ανθρώπους; Αυτοί δεν είναι οι πιο ευγενικοί άνθρωποι», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στη διανομέα.

Η γυναίκα απάντησε: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσετε, κύριε». Ο πρόεδρος συνέχισε αναφερόμενος στη φορολογική του πολιτική για τα φιλοδωρήματα, δηλώνοντας: «Η μη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι πολύ ξεχωριστό και αφορά πραγματικά ανθρώπους σαν εσάς».

President Trump shares a sweet moment with 'DoorDash Grandma' when she's asked if the White House are a good tippers.



President Trump pulls her tip straight out of his pocket — and Sharon Simmons grins and says, "Yes, very!" pic.twitter.com/auY0GExu19 — Fox News (@FoxNews) April 13, 2026

Ο Τραμπ συμπλήρωσε ότι θεωρεί τη γνωριμία τους «μεγάλη τιμή», ενώ σχολίασε προς τη γυναίκα: «Νομίζω ότι με ψηφίσατε». Εκείνη απάντησε πως «ίσως» είχε στηρίξει τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο. Σε επόμενη ερώτηση σχετικά με τις θέσεις του για τη συμμετοχή τρανς αθλητών σε γυναικεία αθλήματα, η διανομέας δήλωσε ότι δεν έχει άποψη, σημειώνοντας: «Είμαι εδώ για το θέμα της φορολόγησης των φιλοδωρημάτων».

Φιλοδώρημα 100 δολαρίων και πολιτική «επένδυση» στα tips

Στη συνέχεια της σκηνής, ο Τραμπ προχώρησε έδωσε φιλοδώρημα στη διανομέα, με δημοσιογράφους να διακρίνουν ότι τουλάχιστον ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων περιλαμβανόταν στο ποσό που της έδωσε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε άλλα περιστατικά εργαζομένων που, όπως είπε, έλαβαν ιδιαίτερα υψηλά tips, σημειώνοντας: «Είχαμε έναν άνθρωπο τις προάλλες που έλαβε 5.000 δολάρια. Ένας άλλος έλαβε 7.000 που δεν τα περίμενε».

Παράλληλα, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό με το νομοθετικό του πακέτο που εγκρίθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι και φέρει την ονομασία «One Big Beautiful Bill Act», το οποίο προβλέπει φορολογικές ελαφρύνσεις για τα φιλοδωρήματα.

Επίσης, ο Τραμπ τοποθετήθηκε και για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από ανάρτηση φωτογραφίας η οποία τον παρουσίαζε ως τον Ιησού Χριστό, αρνούμενος ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του. Όπως υποστήριξε: «Ήμουν εγώ που την ανάρτησα και νόμιζα ότι με απεικόνιζε ως γιατρό, σε σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό, τον οποίο στηρίζουμε. Μόνο τα ψευδή μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν να το παρουσιάσουν έτσι».

Συμπλήρωσε επίσης: «Μόλις το άκουσα και αναρωτήθηκα πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Υποτίθεται ότι με έδειχνε ως γιατρό που βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν καλύτερα. Και πράγματι κάνω τους ανθρώπους καλύτερους. Τους κάνω πολύ καλύτερους».

