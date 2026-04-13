ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 00:16
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

13.04.2026 23:00

Νέο σόου Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Παρήγγειλε fast food και άφησε φιλοδώρημα 100 δολάρια (Photos/Video)

13.04.2026 23:00
trump-eksot

Αφορμή για να προβάλλει εκ νέου το νομοσχέδιό του σχετικά με τα φιλοδωρήματα φαίνεται πως βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προχώρησε σε παραγγελία fast food που παραδόθηκε απευθείας στην είσοδο του Οβάλ Γραφείου, μέσα στον Λευκό Οίκο.

Σε οπτικό υλικό που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να παραλαμβάνει την παραγγελία από γυναίκα εργαζόμενη σε εταιρεία διανομής φαγητού, η οποία φορά μπλούζα με το λογότυπο της επιχείρησης και του παραδίδει δύο χάρτινες σακούλες με το γεύμα.

«Θα θέλατε να κάνουμε μια μικρή συνέντευξη Τύπου μαζί, με αυτούς τους ανθρώπους; Αυτοί δεν είναι οι πιο ευγενικοί άνθρωποι», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στη διανομέα.

Η γυναίκα απάντησε: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσετε, κύριε». Ο πρόεδρος συνέχισε αναφερόμενος στη φορολογική του πολιτική για τα φιλοδωρήματα, δηλώνοντας: «Η μη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι πολύ ξεχωριστό και αφορά πραγματικά ανθρώπους σαν εσάς».

Ο Τραμπ συμπλήρωσε ότι θεωρεί τη γνωριμία τους «μεγάλη τιμή», ενώ σχολίασε προς τη γυναίκα: «Νομίζω ότι με ψηφίσατε». Εκείνη απάντησε πως «ίσως» είχε στηρίξει τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο. Σε επόμενη ερώτηση σχετικά με τις θέσεις του για τη συμμετοχή τρανς αθλητών σε γυναικεία αθλήματα, η διανομέας δήλωσε ότι δεν έχει άποψη, σημειώνοντας: «Είμαι εδώ για το θέμα της φορολόγησης των φιλοδωρημάτων».

Φιλοδώρημα 100 δολαρίων και πολιτική «επένδυση» στα tips

Στη συνέχεια της σκηνής, ο Τραμπ προχώρησε έδωσε φιλοδώρημα στη διανομέα, με δημοσιογράφους να διακρίνουν ότι τουλάχιστον ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων περιλαμβανόταν στο ποσό που της έδωσε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε άλλα περιστατικά εργαζομένων που, όπως είπε, έλαβαν ιδιαίτερα υψηλά tips, σημειώνοντας: «Είχαμε έναν άνθρωπο τις προάλλες που έλαβε 5.000 δολάρια. Ένας άλλος έλαβε 7.000 που δεν τα περίμενε».

Παράλληλα, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό με το νομοθετικό του πακέτο που εγκρίθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι και φέρει την ονομασία «One Big Beautiful Bill Act», το οποίο προβλέπει φορολογικές ελαφρύνσεις για τα φιλοδωρήματα.

Επίσης, ο Τραμπ τοποθετήθηκε και για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από ανάρτηση φωτογραφίας η οποία τον παρουσίαζε ως τον Ιησού Χριστό, αρνούμενος ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του. Όπως υποστήριξε: «Ήμουν εγώ που την ανάρτησα και νόμιζα ότι με απεικόνιζε ως γιατρό, σε σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό, τον οποίο στηρίζουμε. Μόνο τα ψευδή μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν να το παρουσιάσουν έτσι».

Συμπλήρωσε επίσης: «Μόλις το άκουσα και αναρωτήθηκα πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Υποτίθεται ότι με έδειχνε ως γιατρό που βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν καλύτερα. Και πράγματι κάνω τους ανθρώπους καλύτερους. Τους κάνω πολύ καλύτερους».

masoud_pezeshkian
sanchez-wife
trump-eksot
Νέο σόου Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Παρήγγειλε fast food και άφησε φιλοδώρημα 100 δολάρια (Photos/Video)

netanyahu-345
hormuz
moufteia-komotinis-123
padousi new
irakleio zimies pasxa – new
trump_jesus
erietta-koyrkoyloy-new
masoud_pezeshkian
Ιράν: Ο Πεζεσκιάν ζητά από την ΕΕ να συνδράμει στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

sanchez-wife
Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

trump-eksot
Νέο σόου Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Παρήγγειλε fast food και άφησε φιλοδώρημα 100 δολάρια (Photos/Video)

