ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 22:10
13.04.2026 20:36

Ο Τραμπ κατέβασε την εικόνα που τον απεικόνιζε ως «Ιησού» – Μαζικές αντιδράσεις

trump

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβασε από το Truth Social την -κατασκευασμένη με Τεχνητή Νοημοσύνη – εικόνα του που τον παρουσίαζε ως Ιησού Χριστό να θεραπεύει ασθενείς, μετά από μαζική κατακραυγή ή, όπως είπε η παρουσιάστρια Ράιλι Γκέινς του Fox News: «Ψάχνει αντίδραση; Το πιστεύει πραγματικά; Όπως και να έχει, δύο πράγματα ισχύουν: λίγη ταπεινότητα θα του έκανε καλό και ο Θεός δεν είναι για κοροϊδία».

Η εικόνα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, ακόμα και στους υποστηρικτές του, και έτσι ο Τραμπ διέγραψε την ανάρτηση. Για παράδειγμα, η Μέγκαν Μπασάμ, αρθρογράφος στο Daily Wire, μίλησε για «εξοργιστική βλασφημία» και ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να κατεβάσει άμεσα την ανάρτηση και να ζητήσει συγγνώμη από τον αμερικανικό λαό και τον Θεό, αφού αναρωτήθηκε αν κάνει χιούμορ.

Η Ιζαμπέλ Μπράουν, παρουσιάστρια σόου στη δική της σελίδα στο youtube, μίλησε για κάτι «αηδιαστικό και απαράδεκτο», τονίζοντας πως τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τον Ιησού. Παρόμοια ήταν και η αντίδραση του Στιβ Ντις από το BlazeTV, ο οποίος σχολίασε λακωνικά με μία μόνο λέξη: «Όχι».

Μάλιστα, η φωτογραφία αναρτήθηκε την ώρα που ο Τραμπ εξαπέλυε ανοίκεια επίθεση στον Πάπα Λέοντα, κατηγορώντας τον ότι υπηρετεί τη ριζοσπαστική Αριστερά και ότι είναι «αδύναμος», πράγμα που εξόργισε και τους καθολικούς υποστηρικτές του Τραμπ.

KYPROS-ELLADA-SIMAIES
limeniko-metanastes-new
alkotest_new
kinisi diodia 887- new
magyar oyggaria – new
moufteia-komotinis-123
padousi new
irakleio zimies pasxa – new
trump_jesus
vythos-petroma
KYPROS-ELLADA-SIMAIES
limeniko-metanastes-new
alkotest_new
