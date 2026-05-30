«Στον Κλίβανο» η Δυτική Ευρώπη: Νεκροί και κόκκινος συναγερμός για καύσωνα σε πολλές πόλεις

Σε «κόκκινο συναγερμό» βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς το πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα συνεχίζει να σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης ήδη από τα μέσα Μαΐου, προκαλώντας ανησυχία, τόσο στις αρχές, όσο και στους επιστήμονες.

Στο επίκεντρο του φαινομένου είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι αυτό το ασυνήθιστο κύμα καύσωνα οφείλεται στον «θερμικό θόλο», μία ζώνη υψηλής πίεσης που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Το φαινόμενο λειτουργεί σαν ατμοσφαιρικό καπάκι, εμποδίζοντας την ανανέωση του αέρα και ενισχύοντας διαρκώς τη θερμότητα.

«Λιώνει» η Βρετανία – Έντεκα νεκροί

Τους 11 έχουν φτάσει οι νεκροί στη Βρετανία, καθώς παρατηρούνται θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών, πράγμα ασυνήθιστο για την χώρα ακόμη και κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Συγκεκριμένα, ο υδράργυρος έφτασε τους 34,8 °C στους Κήπους του Κιου στο Λονδίνο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ Μαΐου των 32,8 °C που είχε σημειωθεί το 1922 και είχε ισοφαριστεί το 1944. Το ρεκόρ αυτό καταρρίφθηκε ξανά την επόμενη ημέρα, όταν η θερμοκρασία άγγιξε τους 35,1 °C.

Η χώρα βιώνει επίσης αλλεπάλληλες τροπικές νύχτες, με τις θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, κάτι σχεδόν αδιανόητο για τον Μάιο στη Βρετανία.

Επτά θάνατοι στην Γαλλία – Πορτοκαλί συναγερμός στο Παρίσι

Ο φονικός καύσωνας έπληξε και την Γαλλία, καθώς ήδη επτά άτομα έχουν χάσει την ζωή τους από τις ακραίες θερμοκρασίες. Ένας άνθρωπος κατέρρευσε, ενώ αθλούνταν στο Παρίσι, ενώ ακόμη ένας έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα στη Λιόν υπό παρόμοιες συνθήκες.

Οι θερμοκρασίες στη Γαλλία έχουν φτάσει στους 39 °C σε ορισμένες περιοχές, ενώ οι Αρχές έθεσαν δεκάδες νομούς σε πορτοκαλί συναγερμό, κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για τον μήνα Μάιο. Το Παρίσι και τα γειτονικά διαμερίσματα Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis και Val-de-Marne τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ ενεργοποιήθηκαν έκτακτα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας στην περιοχή της Île-de-France.

Ιδιαίτερα σφοδρά πλήττεται η δυτική Γαλλία και οι ακτές του Ατλαντικού, περιοχές που συνήθως προστατεύονται από τη δροσερή επίδραση του ωκεανού. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα οι ασθενείς άνεμοι και η σταθεροποίηση του αντικυκλώνα εμπόδισαν τον θαλάσσιο αέρα να εισχωρήσει στην ενδοχώρα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η Βρετάνη και οι δυτικές ακτές βιώνουν θερμοκρασίες εντελώς ασυνήθιστες για την εποχή, γεγονός που αποδεικνύει πόσο ισχυρός είναι ο θερμικός θόλος που καλύπτει τη δυτική Ευρώπη.

Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Ισπανία

Το κύμα καύσωνα χτύπησε και την Ισπανία με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40 βαθμούς. Αν και ο Μάιος ξεκίνησε με θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, στις 19 Μαΐου σημειώθηκε απότομη και συνεχής άνοδος.

Η χώρα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με θερμοκρασίες που θυμίζουν Ιούλιο και Αύγουστο. Σε πολλές περιοχές της Ανδαλουσίας, της Εξτρεμαδούρας και της κοιλάδας του Έβρου οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 37 και 39 °C, ενώ σε ορισμένα σημεία αναμένεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 °C.

Η Μπαδαχόθ κατέγραψε για πρώτη φορά στην ιστορία της θερμοκρασία άνω των 38 °C μέσα στον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία 71 ετών. Παράλληλα, το αεροδρόμιο του Σανταντέρ κατέγραψε ήδη έξι ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 30 °C πριν από τον Ιούνιο, όταν στο παρελθόν κάτι τέτοιο είχε συμβεί μόνο δύο φορές από το 1954.

Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι η Σεβίλλη, η Κόρδοβα, η Χαέν, η Τολέδο, η Σαραγόσα και η Λέιντα, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον βορρά της χώρας, όπου πόλεις όπως το Μπιλμπάο, η Κανταβρία και οι Αστούριες καταγράφουν θερμοκρασίες πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται και η Ιταλία

Σε «κόκκινο συναγερμό» έθεσε το υπουργείο Υγείας τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Μπολόνια και το Τορίνο. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 33 °C στο Τορίνο, τους 32 °C στη Φλωρεντία και την Μπολόνια -με αίσθηση θερμοκρασίας έως 35 °C-, ενώ στη Ρώμη το θερμόμετρο αγγίζει τους 31 °C με αισθητή θερμοκρασία 33 °C.

Οι ιταλικές αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις του καύσωνα δεν αφορούν μόνο τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και υγιείς και δραστήριους ανθρώπους. Το επίπεδο συναγερμού 3 ενεργοποιείται όταν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες διατηρούνται για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Από τις 25 Μαΐου, το ιταλικό υπουργείο Υγείας δημοσιεύει καθημερινό δελτίο καύσωνα για 27 πόλεις, με προβλέψεις 24, 48 και 72 ωρών.

Σε επίπεδα ρεκόρ η ζέστη στην Πορτογαλία

Προβλήματα αντιμετωπίζει και η Πορτογαλία με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 40,3 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας, διευκρινίζοντας πως το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών Κελσίου ήταν τον Μάιο του 2001.

Η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου πλήττεται επίσης από ένα κύμα πρώιμης ζέστης, με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, όπου θερμοκρασίες αυξημένες σε μη φυσιολογικά επίπεδα παρατηρούνται από τις αρχές της εβδομάδας, ιδίως στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Πορτογαλίας, η χώρα αντιμετωπίζει από τις 20 Μαΐου κύμα καύσωνα, το οποίο υπάρχει «πολύ μεγάλη πιθανότητα» να συνεχιστεί έως τις αρχές Ιουνίου.

