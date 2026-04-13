Μέση Ανατολή – Axios: Οι ΗΠΑ πρότειναν στο Ιράν 20ετές «πάγωμα» για τον εμπλουτισμό ουρανίου – Πώς αντέδρασε η Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ πρότειναν στο Ιράν να αποδεχτεί μια 20ετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια πηγή που έχει γνώση του θέματος. Οι Ιρανοί αντέδρασαν προτείνοντας μια συντομότερη περίοδο, σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στο Axios.

Οι διαφορές σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν — και συγκεκριμένα, το αν η Τεχεράνη θα συμφωνήσει να μην εμπλουτίζει ουράνιο και να παραδώσει τα υπάρχοντα αποθέματά της — ήταν το κύριο σημείο διαφωνίας που εμπόδισε την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρουν οι πηγές. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία προσπαθούν τώρα να γεφυρώσουν τα εναπομείναντα κενά και να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πριν λήξει η εκεχειρία στις 21 Απριλίου.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε αποκλεισμό του Ιράν ως μέρος των προσπαθειών να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του δύναμη στις συνομιλίες. «Υπάρχει συνεχής επαφή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και πρόοδος στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Το αίτημα των ΗΠΑ για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου αποτέλεσε κρίσιμο ζήτημα στις μαραθώνιες συνομιλίες του Σαββατοκύριακου. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τουλάχιστον 20 χρόνια με κάθε είδους άλλους περιορισμούς», ανέφερε πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν επίσης από το Ιράν να απομακρύνει όλο το υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο από τη χώρα. Σύμφωνα με τις δύο πηγές, οι Ιρανοί δήλωσαν ότι θα συμφωνούσαν αντ’ αυτού σε μια «εποπτευόμενη διαδικασία αραίωσης» του ουρανίου. Αν και δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, οι Ιρανοί πίστευαν ότι ήταν κοντά σε μια αρχική συμφωνία μέχρι το πρωί της Κυριακής και αιφνιδιάστηκαν από τη συνέντευξη Τύπου του Αντιπροέδρου Βανς.

Οργή με Βανς

Ο Αντιπρόεδρος δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι η συμφωνία ήταν κοντά, κατηγόρησε τους Ιρανούς και ανακοίνωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία θα έφευγε από το Ισλαμαμπάντ. «Οι Ιρανοί ήταν εξοργισμένοι με αυτή τη συνέντευξη Τύπου», δήλωσε πηγή με γνώση του θέματος. Ένας Ιρανός βουλευτής που συμμετείχε στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ο Σεγιέντ Μαχμούντ Μπαβαγιάν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δύο απαιτήσεις των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Βανς του είπε σε τηλεφωνική συνομιλία κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον ότι το κύριο σημείο διαφωνίας ήταν η απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν και η διασφάλιση ότι δεν θα γίνει εμπλουτισμός «στα επόμενα χρόνια, και αυτό μπορεί να σημαίνει δεκαετίες». Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι μεσολαβητές εργάζονται για την επίλυση των εναπομενουσών διαφορών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελατί, ο οποίος διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα και να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Χώθηκε και ο Φιντάν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν συμμετέχουν επίσης στις προσπάθειες γεφύρωσης των διαφορών. Ο Φιντάν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι «οι αρχικές θέσεις είναι πάντα κάπως ακραίες. Αργότερα, τα μέρη προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος με τη στήριξη των μεσολαβητών. Εφόσον έχουν την πρόθεση να επιτύχουν, να διατηρήσουν και να επιτύχουν μόνιμα μια εκεχειρία. Αυτό που βλέπω είναι ότι και οι δύο πλευρές είναι ειλικρινείς όσον αφορά την εκεχειρία».

Ο Φιντάν είπε ότι πιστεύει ότι οι Ιρανοί θα αξιολογήσουν την πρόταση των ΗΠΑ και θα δώσουν την απάντησή τους τις επόμενες ημέρες. Είπε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η παράταση της εκεχειρίας κατά 45-60 ημέρες, ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. «Αν το πυρηνικό ζήτημα καταλήξει σε μια κατάσταση “όλα ή τίποτα”, ειδικά όσον αφορά τον εμπλουτισμό, νομίζω ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό εμπόδιο. Θα προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε με τη βοήθεια ορισμένων μεσολαβητών και άλλων χωρών», είπε.

