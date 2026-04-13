search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 22:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

13.04.2026 20:07

Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός στον Περσικό: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει, θα καταστραφεί», λέει ο Τραμπ, «Θα νοσταλγείτε τις τωρινές τιμές της βενζίνης», απαντά το Ιράν – Live οι εξελίξεις

Σε εφαρμογή τέθηκε από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας) ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν από τις ΗΠΑ, μετά το ναυάγιο στις συνομιλίες Ουάσιγκτον–Τεχεράνης. Ο αποκλεισμός αφορά «πλοία όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια», με εξαίρεση τη διέλευση προς μη ιρανικούς προορισμούς μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με κλιμάκωση μέσω Truth Social: «Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, εντελώς καταστραμμένος – 158 πλοία… Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει έστω και λίγο τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΙ αμέσως… Είναι γρήγορο και βίαιο. Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ!».

Η CENTCOM διευκρίνισε ότι κάθε μη εξουσιοδοτημένο πλοίο θα υπόκειται σε «αναχαίτιση, εκτροπή και κατάληψη», ενώ επιτρέπονται ανθρωπιστικές αποστολές υπό έλεγχο. Ο αποκλεισμός καλύπτει και την Αραβική Θάλασσα ανατολικά των Στενών.

Την ίδια ώρα, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln εντοπίστηκε περίπου 200 χλμ. νότια του Ιράν, συνοδευόμενο από δύο αντιτορπιλικά, ενώ στον απόηχο της αναγγελίας του αποκλεισμού οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν άμεσα κατά 8%, ξεπερνώντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Το «όχι» του ΝΑΤΟ και η αντίδραση της Τεχεράνης

Το ΝΑΤΟ δεν θα συμμετάσχει στην επιχείρηση, με Βρετανία και Γαλλία να προωθούν πρωτοβουλία για άνοιγμα της θαλάσσιας οδού. Η στάση αυτή εντείνει τις τριβές με τον Τραμπ, ο οποίος εξετάζει ακόμη και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την πλευρά του, στήριξε την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, δηλώνοντας: «Ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να τους επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό. Φυσικά, υποστηρίζουμε αυτή τη σταθερή θέση…», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ζητούν πλήρη απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν.

Η Τεχεράνη αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ότι «τα λιμάνια… είναι είτε για όλους είτε για κανέναν» και ότι «τα πλοία που συνδέονται με τον εχθρό δεν έχουν και δεν θα έχουν το δικαίωμα να διέρχονται». Χαρακτήρισε τον αποκλεισμό «παράνομη πράξη» που «ισοδυναμεί με πειρατεία», προειδοποιώντας ότι «κανένα λιμάνι… δεν θα είναι ασφαλές» αν απειληθεί η ασφάλεια της. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολίασε ειρωνικά: «Απολαύστε τις τρέχουσες τιμές της βενζίνης… σύντομα θα νοσταλγείτε τη βενζίνη στα 4–5 δολάρια».

Η Ρωσία, από την πλευρά τη, προειδοποίησε για επιπτώσεις στις αγορές και δήλωσε έτοιμη να παραλάβει ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, οι συγκρούσεις στον Λίβανο συνεχίζονται, με 2.089 νεκρούς (166 παιδιά) και 6.762 τραυματίες από τις 2 Μαρτίου. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επιθέσεις με ρουκέτες και drones κατά ισραηλινών στόχων, ενώ το Ισραήλ αναφέρει αναχαίτιση άνω των 10 πυραύλων. Δύο άτομα τραυματίστηκαν στη Ναχαρίγια, μεταξύ τους μια 60χρονη γυναίκα.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3