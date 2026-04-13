Λίβανος: Προσδοκίες Αούν για εκεχειρία από τη συνάντηση-κλειδί στην Ουάσινγκτον

Την ελπίδα του, ότι η αυριανή τριμερής συνάντηση στην Ουάσινγκτον μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για εκεχειρία ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές, εξέφρασε πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε – σύμφωνα με ανάρτηση της προεδρίας στο X – ότι η Βηρυτός επιδιώκει «μια συμφωνία … με στόχο την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ», προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στις νότιες περιοχές της χώρας.

«Ο Λίβανος ελπίζει ότι κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησης αύριο στην Ουάσινγκτον, μεταξύ των πρεσβευτών του Λιβάνου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ, θα επιτευχθεί συμφωνία για εκεχειρία στο Λίβανο, με στόχο την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, τις οποίες θα αναλάβει λιβανική διαπραγματευτική ομάδα για να θέσει τέλος στις εχθροπραξίες, όπως και τα επόμενα πρακτικά βήματα για την εδραίωση της σταθερότητας στον νότο ειδικότερα και στον Λίβανο εν γένει», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η συγκυρία δημιουργεί προοπτικές για μια διαρκή λύση, ωστόσο κατέστησε σαφές πως κάτι τέτοιο απαιτεί τη συμβολή και των δύο πλευρών. «Υπάρχει τώρα μια ευκαιρία για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, κάτι που επιθυμεί ο Λίβανος, αλλά αυτό δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο πλευρά, το Ισραήλ πρέπει να ανταποκριθεί στις λιβανικές, αραβικές και διεθνείς εκκλήσεις για παύση των επιθέσεών του κατά του Λιβάνου και έναρξη διαπραγματεύσεων, ιδίως δεδομένου ότι οι διαδοχικοί ισραηλινοί πόλεμοι κατά του Λιβάνου δεν πέτυχαν τους στόχους που ήθελε το Ισραήλ από αυτούς από το 1982 έως σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Διπλωματία αντί σύγκρουσης

Συνεχίζοντας, ο Αούν τόνισε ότι οι εκτεταμένες καταστροφές σε λιβανικά εδάφη δεν συνιστούν λύση, επισημαίνοντας ότι ιστορικά οι διπλωματικές πρωτοβουλίες αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τερματισμού ένοπλων συγκρούσεων.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ιταλία για την πρόθεσή της να φιλοξενήσει άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ενώ ξεκαθάρισε ότι «τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα διεξάγει το Λιβανικό Κράτος και όχι οποιαδήποτε άλλη πλευρά, επειδή πρόκειται για ζήτημα κυριαρχίας στο οποίο ο Λίβανος δεν έχει εταίρο».

Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναφέρθηκε, επίσης, στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την ενίσχυση της ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι έχουν ενταθεί οι έλεγχοι στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι, καθώς και στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, με στόχο την αποτροπή διακίνησης όπλων και παράνομων κεφαλαίων. Την ίδια στιγμή, ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας ενισχύουν την εφαρμογή της νομοθεσίας για να περιοριστούν ενέργειες που απειλούν τη σταθερότητα της χώρας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας, όσο και οικονομίας.

Κλείνοντας, ο Αούν ευχαρίστησε εκ νέου την Ιταλία για τη στήριξή της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των ιταλικών δυνάμεων στο πλαίσιο της UNIFIL. Παράλληλα, αναγνώρισε τις θυσίες των ειρηνοφυλάκων, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν δεχθεί άμεσες επιθέσεις από το Ισραήλ και έχουν υποστεί απώλειες.

