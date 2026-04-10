ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 21:37
Την Τρίτη του Πάσχα οι πρώτες συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου στην Ουάσινγκτον

beirut_new_new_1234

Η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που έχουν εξαγγελθεί μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (14/04) στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, όπως δήλωσε στο The Times of Israel ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει τις λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, στη συνάντηση αυτή θα παραβρεθούν η πρέσβης του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον Νάντα Χαμάντε-Μοάουαντ, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον Γιεχίελ Λάιτερ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Βηρυτό Μισέλ Ίσσα, οι οποίοι ηγούνται αντίστοιχα των αντιπροσωπειών του Λιβάνου, του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Την Μεγάλη Παρασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη μια προπαρασκευαστική τηλεφωνική συνάντηση μεταξύ των τριών αξιωματούχων, καθώς και του συμβούλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικ Νίνταμ, σύμφωνα με την πηγή της ισραηλινής ιστοσελίδας.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν επιβεβαίωσε άμεσα τη συνάντηση. Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ότι το Ισραήλ θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την επίτευξη πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των χωρών.

google_news_icon

HUNTER_BIDEN2
moufteia-komotinis-123
beirut_new_new_1234
media mouse entos
papadakos
barbakeios kreata
makaronia-new
natasha lyonne
jo malone
country house
HUNTER_BIDEN2
moufteia-komotinis-123
beirut_new_new_1234
