Πώς οι τιμές των καυσίμων προκαλούν χάος και διαμαρτυρίες στην Ιρλανδία και εξαπλώνονται μέχρι τη Νορβηγία

Οι διαμαρτυρίες για τις τιμές των καυσίμων έχουν προκαλέσει χάος στην Ιρλανδία και έχουν εξαπλωθεί στη Νορβηγία, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Μεταφορείς, αγρότες και άλλες επαγγελαμτικές ομάδες απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους και έκλεισαν τμήματα του Δουβλίνου την Παρασκευή, κατά την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα δράσης.

Στην Ιρλανδία, οι διαμαρτυρίες έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων και προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ στη Νορβηγία, οι οδηγοί φορτηγών που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία «diesel roar» κατέβηκαν στην πρωτεύουσα Όσλο.

The Irish government has asked the army to help remove vehicles blocking fuel depots as fuel protests entered a third day.



Sky's @SMurphyTV reports pic.twitter.com/pj0aCfhC21 — Sky News (@SkyNews) April 10, 2026

Η ιρλανδική κυβέρνηση έθεσε τον στρατό σε ετοιμότητα για να βοηθήσει στην άρση των αποκλεισμών και η αστυνομία προειδοποίησε ορισμένους διαδηλωτές να διαλυθούν ή διαφορετικά θα ήταν αντιμέτωποι με συλλήψεις. Οι διαμαρτυρίες έθεταν σε κίνδυνο κρίσιμες προμήθειες τροφίμων, καυσίμων, καθαρού νερού και ζωοτροφών, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομική δύναμη An Garda Síochána. «Αυτό δεν είναι ανεκτό και είναι παράνομο». Οι ηγέτες της κυβέρνησης κατηγόρησαν τους διαδηλωτές ότι κρατούν τη χώρα σε «ομηρία». Ο αποκλεισμός των λιμένων και ενός διυλιστηρίου έφερε την Ιρλανδία στα πρόθυρα να σταματήσει τις παραδόσεις πετρελαίου και να χάσει τον εφοδιασμό της, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μικέλ Μάρτιν στο RTÉ. «Είναι απαράδεκτο, είναι παράλογο». Παρά τα κυβερνητικά μέτρα, τις τελευταίες εβδομάδες η τιμή του ντίζελ έχει αυξηθεί από περίπου 1,70 ευρώ το λίτρο σε 2,17 ευρώ και η βενζίνη έχει εκτοξευθεί από περίπου 1,74 ευρώ σε 1,97 ευρώ.

Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας αναμενόταν να μεταφέρουν τα παράπονα των μελών τους σε συνάντηση με τους υπουργούς αργότερα την Παρασκευή, αλλά δεν ήταν σαφές εάν αυτό θα ικανοποιούσε τους διαδηλωτές που έχουν ζητήσει άμεσες συνομιλίες με την κυβέρνηση.

Protesters in central Dublin have been seen marching through the city with a coffin marked “RIP Ireland” as fuel protests enter a fourth day. Blockades continue at oil depots, with disruption nationwide and some forecourts out of fuel.



More on #VMNews pic.twitter.com/r6vmSTkg2h — Virgin Media News (@VirginMediaNews) April 10, 2026

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τζιμ Ο’Κάλαχαν, δήλωσε ότι «εξωτερικοί παράγοντες», όπως ο Βρετανός ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον, χειραγωγούσαν τις διαμαρτυρίες για τη δική τους ατζέντα.

Στις πρόσφατες εκλογές της Δανίας, το ακροδεξιό Λαϊκό Κόμμα της Δανίας προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη δυσαρέσκεια πληρώνοντας τους ψηφοφόρους για τη βενζίνη τους.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να επιτίθενται στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου έχει συγκλονίσει τις παγκόσμιες αγορές και έχει προκαλέσει την οργή των καταναλωτών και επιχειρήσεων που θέλουν οι κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα για να μετριάσουν το πλήγμα.

Ορισμένες χώρες ανακοίνωσαν προσωρινές μειώσεις στους φόρους καυσίμων, ενώ άλλες έλαβαν μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης και εξέτασαν το ενδεχόμενο δελτίου. Οι Φιλιππίνες κήρυξαν κατάσταση «εθνικής ενεργειακής έκτακτης ανάγκης». Οι αρχές στη Γαλλία προσπάθησαν να αποτρέψουν εκτεταμένες ελλείψεις ανακοινώνοντας την Παρασκευή ότι τα βυτιοφόρα καυσίμων θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες έως τις 11 Μαΐου.

🚨BREAKING – Cork

Large numbers of gardai, including riot gardai, have turned up at Whitegate fuel Refinery protest in Cork.

It appears the government is about to unleash the heavy police to beat peaceful protesters off the road 🤯 pic.twitter.com/80W7Ya3Zdq April 10, 2026

Στη Νορβηγία, διαδηλωτές οδήγησαν την Παρασκευή ένα κονβόι φορτηγών στο κοινοβούλιο στο Όσλο. Περίπου 70 με 80 φορτηγά, μερικά με πανό που έγραφαν «nok er nok!». (φτάνει πια!), εντάχθηκαν σε μια άλλη ομάδα γνωστή ως Dieselbrølet (βρυχηθμός ντίζελ). Μόνο σε λίγους επιτράπηκε να οδηγήσουν στην πρωτεύουσα.

Η Νορβηγία μειώνει τους φόρους καυσίμων την 1η Απριλίου, αλλά οι μεταφορείς λένε ότι χρειάζονται πιο προβλέψιμες και χαμηλότερες τιμές. Παρά το γεγονός ότι η χώρα είναι παραγωγός πετρελαίου, οι τιμές των καυσίμων στη Νορβηγία έχουν αυξηθεί από το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Το Ινστιτούτο Στατιστικής της Νορβηγίας δήλωσε ότι η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών αυξήθηκε κατά 17,9% από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο, με τις τιμές του ντίζελ κατά την περίοδο αυτή να αυξάνονται κατά 23,6%.

Ένας εκπρόσωπος του οργανισμού Στατιστικής της Νορβηγίας δήλωσε ότι δεν είχε καταγράψει ποτέ πιο απότομη μηνιαία αύξηση στις τιμές των καυσίμων χρησιμοποιώντας τον δείκτη πληθωρισμού ΔΤΚ. «Η τελευταία φορά που είδαμε κάτι παρόμοιο ήταν την άνοιξη του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά σε αυτή την περίπτωση η αύξηση των τιμών σημειώθηκε σε δύο συνεχόμενους μήνες».

Τον περασμένο μήνα, η ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του κόστους των καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επέκτασης ενός προγράμματος έκπτωσης ντίζελ για τους μεταφορείς και τους φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων και παράτασης του επιδόματος καυσίμων.

Τα αποκλεισμένα διυλιστήρια πετρελαίου της Ιρλανδίας στο Whitegate, στην κομητεία Cork, και στις αποθήκες καυσίμων στο Galway City και στο Foynes στην κομητεία Limerick πάγωσαν τις παραδόσεις.

Σειρές από τρακτέρ και άλλα οχήματα έκλεισαν τους αυτοκινητόδρομους και την κύρια οδό του Δουβλίνου, την οδό O’Connell. Ο Ιρλανδικός Ιατρικός Οργανισμός δήλωσε ότι οι βραδύτεροι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και τα χαμένα ραντεβού υγειονομικής περίθαλψης θα έβλαπταν την ευημερία των ασθενών. Η εταιρεία ταχυμεταφορών DPD ανέστειλε τις παραδόσεις.

Οι διαδηλωτές ήταν έτοιμοι να παραμείνουν στην πρωτεύουσα για εβδομάδες, δήλωσε στο RTÉ ένας εκπρόσωπος, ο John Dallon. «Αν χρειαστεί ένας μήνας, είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε εδώ», είπε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αγνοεί την κατάσταση των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και καταστροφή λόγω του κόστους των καυσίμων. «Πώς τολμούν να βγαίνουν και να λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται κρατούν τη χώρα σε ομηρία; Είναι η κυβέρνηση που κρατά αυτή τη χώρα σε ομηρία, όχι οι διαδηλωτές.»

Ο πρωθυπουργός ανέβαλε μια εμπορική αποστολή στον Καναδά για την αντιμετώπιση της κρίσης.

