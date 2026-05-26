Νέα Δημοκρατία: «Ανοίγματα» αλλά και «προϋποθέσεις» για Σαμαρά και Καραμανλή

Με τις πληροφορίες να θέλουν – μετά τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα – μέσα στο επόμενο διάστημα και τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρεί στην ανακοίνωση της ίδρυσης νέου κόμματος, σε Μαξίμου και Πειραιώς γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια να στηθούν «αναχώματα» στους νέους αυτούς σχηματισμούς, οι οποίοι… απειλούν να αναδιατάξουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Κι αν η στρατηγική για Καρυστιανού και Τσίπρα έχει λίγο – πολύ διαμορφωθεί (και, φυσικά, θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις εξελίξεις), το ζήτημα ενός πιθανού κόμματος Σαμαρά αντιμετωπίζεται είτε με αμηχανία, είτε με μια passive – aggressive τακτική, η οποία, πάντως, υποδηλώνει μια δυσκολία στη διαχείριση: άλλωστε, ο Αντώνης Σαμαράς προέρχεται από την ίδια «γαλάζια» μήτρα, είχε υπάρξει πρόεδρος της ΝΔ και πρωθυπουργός της χώρας και – ίσως το βασικότερο – πολλές από τις απόψεις του (είτε αφορούν στα εθνικά θέματα, είτε σε πρωτοβουλίες της κυβέρνησης όπως η ισότητα στον γάμο, κ.λπ.) βρίσκουν ευήκοα ώτα σε ένα ευρύτερο συντηρητικό κοινό το οποίο σε μεγάλο βαθμό σήμερα βρίσκεται στην λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» των δημοσκοπήσεων.

Βέβαια, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο συνέδριο της ΝΔ υπογράμμισε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες (βάζοντας στο πλάνο και τον έτερο πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή), ωστόσο, όσο περνά ο καιρός, τόσο αυξάνεται η αίσθηση ότι η «γαλάζια» παράταξη απευθύνεται όλο και πιο έντονα στα δύο ιστορικά στελέχη της, ζητώντας τους να επιστρέψουν ή εν πάση περιπτώσει να δείξουν εμπράκτως ότι στηρίζουν την προσπάθεια της ΝΔ για νέα εκλογική νίκη και τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία, προφανώς αντιλαμβανόμενη ότι π.χ. ένα κόμμα Σαμαρά θα «κόψει» ψήφους από το κυβερνών κόμμα σε μια εκλογική αναμέτρηση που ενδεχομένως ακόμα και το 0,5% μπορεί να είναι η απόσταση από τη νίκη στην ήττα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ερωτηθείς για το θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο Action 24, αφού τόνισε ότι η διαγραφή του Α. Σαμαρά από την ΝΔ δεν ήλθε από το πουθενά, αλλά από μια ιδιαίτερα επικριτική συνέντευξή του, εντούτοις δήλωσε ότι «ήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη, δυσάρεστη εξέλιξη. Ακόμα και μετά από αυτή την εξέλιξη και ο Πρωθυπουργός λίγους μήνες μετά σε συνέντευξή του και όλα τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη, εμού συμπεριλαμβανομένου, είχαμε πει ότι πάντοτε η πόρτα της παράταξης είναι ανοιχτή και για τον κ. Σαμαρά». Πάντως, έσπευσε να σημειώσει ότι «τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με μονοπρόσωπα κόμματα. Δεν θεωρώ ότι μία προσωπική ατζέντα, είτε μία διαφωνία, είτε μία πικρία, είτε ένα προσωπικό βίωμα μπορεί να υποκαταστήσει μία διαδικασία συλλογική που προφανώς υπάρχει ένας επικεφαλής, όπως σε εμάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ηγείται της παράταξης, που καταλήγει σε πολιτικές που εφαρμόζονται».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Π. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο Κ. Καραμανλής παραμένει στο κόμμα – μια φράση που μπορεί να ερμηνευτεί και ως ένα έμμεσο κάλεσμα στον πρώην πρωθυπουργό να κινητοποιηθεί και να στηρίξει την εκλογική προσπάθεια της ΝΔ. Ακόμα πιο σαφής για τον Κ. Καραμανλή ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος (στα Παραπολιτικά FM) τόνισε για τον πρώην πρωθυπουργό ότι «με στενοχωρεί που ήταν απών (σ.σ. από το συνέδριο της ΝΔ. Έχουμε ζήσει σημαντικές στιγμές μαζί του», προσθέτοντας ότι «πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ενότητας» – φράση που μοιάζει να απευθύνεται προς όλες τις πλευρές. Από την άλλη, απαντώντας στην κριτική του Α. Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ σε… Ποτάμι, είπε ότι το κόμμα «ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει αποδείξει ότι σε μια σειρά από ταυτοτικά ζητήματα […] και σε μια σειρά από αλλά ζητήματα τα οποία αφορούν τον ιδεολογικό πυρήνα έχει κάνει πολύ πιο ισχυρά βήματα από ότι πριν. Και σίγουρα όταν έχεις συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, σίγουρα το ιδεολογικό στίγμα εκείνης της κυβέρνησης δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο όσο το σημερινό. Δεν υπάρχει κανένα μεταλλαγμένο κόμμα».

Και μέσα σε όλα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, φρόντισε να ρίξει λάδι στη φωτιά της… εκλογολογίας, λέγοντας στην ΕΡΤ ότι «από τη ΔΕΘ και μετά οποιαδήποτε ημερομηνία δεν θεωρείται πρόωρες εκλογές», επαναφέροντας στον προσκήνιο ένα σενάριο το οποίο ο Κ. Μητσοτάκης κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να το διαψεύσει. Η ατάκα Γεωργιάδη έχει τη σημασία της, καθώς μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες – π.χ. το φθινόπωρο – περιορίζει σημαντικά τον χρόνο, ας πούμε, διαβούλευσης με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, ώστε να επιστρέψουν στην… «γαλάζια» αγκάλη. Βέβαια, περιορίζει και το χρόνο που έχει ο Α. Σαμαράς να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, ωστόσο, το βέβαιο είναι ότι μια… συστολή του πολιτικού χρόνου ίσως κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα.

