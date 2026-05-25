Ο Σακελλαρίδης δείχνει την «πόρτα» σε όσους ετοιμάζονται για το κόμμα Τσίπρα – Άνοιγμα σε ΜέΡΑ25 

Στην ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας, αλλά και στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της Κ.Ο. θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η Νέα Αριστερά βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δυστυχώς, εδώ και εβδομάδες, επικρέμεται το ενδεχόμενο της διάλυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα ήθελα να καλέσω τα μέλη της Κ.Ο. που έχουν πάρει την απόφαση να ανεξαρτητοποιηθούν να το πράξουν άμεσα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτή η ενδιάμεση κατάσταση. Υποτιμά, τόσο τη Νέα Αριστερά και τα μέλη της, όσο όμως και όσους και όσες έχουν πάρει τις αποφάσεις τους να πορευτούν μέσα από άλλα πολιτικά κόμματα. Συνειδητά έχουμε επιλέξει να μην εμπλακούμε σε μία εσωτερική αντιπαράθεση. Αρκετά έχουμε κουραστεί όλοι και όλες μας από τέτοιες αντιπαραθέσεις. Πρέπει όμως να πάρουν την απόφασή τους και να αφεθεί η Νέα Αριστερά να συνεχίσει».

Παράλληλα, ο κ. Σακελλαρίδης κάλεσε τα μέλη της Νέας Αριστεράς που μπορεί να έχουν ενστάσεις ή και διαφωνίες με πτυχές της πολιτικής του κόμματος, να παραμείνουν σε αυτό, διαφυλάσσοντας τον δημοκρατικό του χαρακτήρα, που αποτελεί κατάκτηση της Αριστεράς. «Την ίδια στιγμή, όμως, θέλω να καλέσω όλους τους αριστερούς πολίτες να υπερασπιστούν την ιστορική αναγκαιότητα της Αριστεράς και των αγώνων της απέναντι σε λογικές διάχυσης σε θολά σχήματα, που θεωρούν ότι ‘συνομιλούν με την ιστορία‘. Να μην μετατραπούν από μέλη αριστερών κομμάτων σε οπαδούς ενός αρχηγού, αλλά να αναλάβουν δράση για την ανασύνθεση και την ενότητα της Αριστεράς».

Άνοιγμα σε άλλες πολιτικές δυνάμεις

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν αρκέστηκε στην οριοθέτηση απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Προχώρησε σε «άνοιγμα» σε δυνάμεις της Αριστεράς, όπως το ΜέΡΑ25, στις πολιτικές δυνάμεις του χώρου της Οικολογίας, αλλά και στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπουν το κόμμα τους να κλυδωνίζεται και παρακολουθούν αμήχανα τις εξελίξεις.

Είπε ο γραμματέας της ΚΕ: «Πρέπει να διαχωρίσουμε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που αγωνιούν για την Αριστερά στη χώρα, από τους βουλευτές που δεν πάνε στον Τσίπρα επειδή αυτός δεν τους θέλει και είχαν πρωταγωνιστήσει στην απαξίωση του χώρου». Με την αποστροφή αυτή διέψευσε κάθετα τα σενάρια που φέρουν τη Νέα Αριστερά να συνεργάζεται με πρόσωπα όπως ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης.

Για το ΜέΡΑ25 ανέφερε ότι απευθύνεται σε παρεμφερές ακροατήριο με αυτό της Νέας Αριστεράς και ότι πρέπει να γίνει υπέρβαση των διαφορών του παρελθόντος, ώστε να υπάρξει διάλογος και κοινή δράση στα κινήματα και τους κοινωνικούς αγώνες. «Είναι κάτι που το ζητούν οι αριστεροί πολίτες σήμερα. Υπάρχει όμως και το πολιτικά και κοινωνικά επείγον, που είναι η πάλη από θέσεις Αριστεράς. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τις διαφορετικές αναλύσεις μας για το παρελθόν, αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο αυτές οι εκτιμήσεις μας να πάψουν να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την κοινή δράση της Αριστεράς εν έτει 2026». Ταυτόχρονα, τόνισε ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει το βάθεμα του διαλόγου και της κοινής δράσης με το κόμμα «Πράσινοι Οικολογία».

